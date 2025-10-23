Върховният съд на Монголия постанови, че отстраняването на министър-председателя от парламента е противоконституционно

Върховният съд на Монголия постанови днес, че отстраняването от парламента на министър-председателя на богатата на полезни изкопаеми страна Гомбоджав Занданшатар е противоконституционно, предаде Ройтерс.

Законодателният орган гласува вот на недоверие на премиера на 17 октомври. Три дни по-късно президентът Ухнаагийн Хурелсух наложи вето на това решение, като се аргументира, че отстраняването на министър-председателя е била съпътствано от "процедурни нередности".

Решението на Върховния съд влиза в сила незабавно.