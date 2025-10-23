Върховният съд на Монголия постанови, че отстраняването на министър-председателя от парламента е противоконституционно

МОНЦАМЕ: Премиерът на Монголия е освободен от поста
На днешно пленарно заседание на парламента на Монголия беше прието предложение за освобождаване на премиера Гомбоджав Занданшатар от поста му, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
Върховният съд на Монголия постанови днес, че отстраняването от парламента на министър-председателя на богатата на полезни изкопаеми страна Гомбоджав Занданшатар е противоконституционно, предаде Ройтерс.
Законодателният орган гласува вот на недоверие на премиера на 17 октомври. Три дни по-късно президентът Ухнаагийн Хурелсух наложи вето на това решение, като се аргументира, че отстраняването на министър-председателя е била съпътствано от "процедурни нередности".
Решението на Върховния съд влиза в сила незабавно.
/НС/
