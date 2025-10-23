Подробно търсене

Върховният съд на Монголия постанови, че отстраняването на министър-председателя от парламента е противоконституционно

Елена Инджева
Монголският премиер Гомбоджав Занданшатар бе отстранен от парламента миналата седмица, но Върховният съд отмени днес това решение. Снимка: Владимир Смирнов/Спутник/Кремълски пул чрез АП
Пекин,  
23.10.2025 12:38
 (БТА)

Върховният съд на Монголия постанови днес, че отстраняването от парламента на министър-председателя на богатата на полезни изкопаеми страна Гомбоджав Занданшатар е противоконституционно, предаде Ройтерс.

Законодателният орган гласува вот на недоверие на премиера на 17 октомври. Три дни по-късно президентът Ухнаагийн Хурелсух наложи вето на това решение, като се аргументира, че отстраняването на министър-председателя е била съпътствано от "процедурни нередности".

Решението на Върховния съд влиза в сила незабавно.

 

 

23.10.2025

