АЗЕРТАДЖ: Председателите на парламентите на Азербайджан и Армения се срещнаха в Женева

Председателите на парламентите на Азербайджан и Армения се срещнаха в кулоарите на 151-вата Асамблея на интерпарламентарния съюз в Женева, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Председателите приветстваха споразуменията, постигнати на срещата на 8 август във Вашингтон, както и продължаващите усилия за нормализиране на отношенията между Азербайджан и Армения.

Двете страни изразиха готовност да подкрепят междупарламентарните мерки за изграждане на доверие, като подчертаха важността на поддържането на конструктивен диалог.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ)