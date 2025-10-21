Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Председателите на парламентите на Азербайджан и Армения се срещнаха в Женева
21.10.2025 16:13
Председателите на парламентите на Азербайджан и Армения се срещнаха в кулоарите на 151-вата Асамблея на интерпарламентарния съюз в Женева, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Председателите приветстваха споразуменията, постигнати на срещата на 8 август във Вашингтон, както и продължаващите усилия за нормализиране на отношенията между Азербайджан и Армения.

Двете страни изразиха готовност да подкрепят междупарламентарните мерки за изграждане на доверие, като подчертаха важността на поддържането на конструктивен диалог. 

