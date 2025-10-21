ООН: Спазването на примирието в Газа е "жизненоважно" за доставките на хуманитарна помощ

Спазването на примирието е "жизненоважно" за доставката на хуманитарна помощ и "спасяването на животи" в Газа, заяви представител от Световната програма по прехраната на ООН (СПП). От Програмата отново призоваха за отварянето на всички гранични контролно-пропускателни пунктове към палестинска територия, предаде Франс прес.

"Спазването на примирието е жизненоважно. Това е единственият начин да се спасят човешки животи и да се борим срещу глада в северната част на Газа", заяви пред журналисти Абир Етефа, говорител на СПП, след боевете в палестинския анклав в неделя, които бяха най-значителните от влизането в сила на мирното споразумение в Газа на 10 октомври.