Николай Джамбазов
ООН: Спазването на примирието в Газа е "жизненоважно" за доставките на хуманитарна помощ
Камион на Световната програма по прехраната на ООН, превозващ хуманитарна помощ. Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Женева,  
21.10.2025 12:58
 (БТА)
Спазването на примирието е "жизненоважно" за доставката на хуманитарна помощ и "спасяването на животи" в Газа, заяви представител от Световната програма по прехраната на ООН (СПП). От Програмата отново призоваха за отварянето на всички гранични контролно-пропускателни пунктове към палестинска територия, предаде Франс прес.

"Спазването на примирието е жизненоважно. Това е единственият начин да се спасят човешки животи и да се борим срещу глада в северната част на Газа", заяви пред журналисти Абир Етефа, говорител на СПП, след боевете в палестинския анклав в неделя, които бяха най-значителните от влизането в сила на мирното споразумение в Газа на 10 октомври.

