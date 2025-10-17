Подробно търсене

Иво Тасев
Украинци отрекоха участие в заговор за палежи на имоти, свързани с британския премиер
Британската полиция е отцепила район близо до къща на британския премиер Киър Стармър в Кентиш, Северен Лондон, 12 май 2025 г. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП/James Manning
Лондон,  
17.10.2025 17:54
 (БТА)
Двама украинци не се признаха днес за виновни по обвинения в заговор за тазгодишните палежи на имоти, свързани с министър-председателя на Великобритания Киър Стармър, предаде Асошиейтед прес.

Роман Лавринович, на 21 години, и Петро Починок, на 35 г., заявиха, че са невинни по обвинения за конспирация за подпалвачество с намерение да бъде застрашен човешки живот. Двамата, заедно с още един мъж - роденият в Украйна румънски гражданин Станислав Калпюк, са обвинявани в подпалване на лично жилище на Стармър, както и на имот, в който премиерът е живял някога, и на автомобил, продаден от него.

Двайсет и седем годишният Карпюк не се произнесе по обвиненията по време на днешното съдебно заседание в Централния наказателен съд на Лондон, уточнява АП. Прокурорите обявиха, че случаят не се разглежда като тероризъм.

"Явно действията им са съгласувани и трябва да има някакъв мотив или цел", заяви съдийката Боби Чима- Гръб. Същинското дело по случая ще започне  на 27 април догодина, припомня АП.

В палежите в Северен Лондон не пострада никой, припомня медията.

След като Стармър бе избран за премиер миналата година, той се пренесе заедно със семейството си в официалната резиденция на министър-председателите на "Даунинг стрийт" 10.

Автомобил "Тойота РАВ4", някога притежавана от него, бе подпалена на 8 май на улицата на дома, в който той е живеел, преди да оглави правителството. На 11 май бе подпалена входната врата на жилищна сграда, в която лидерът на лейбъристите е имал апартамент, а на 12 май вратата на частния му дом бе намерена овъглена.

Стармър нарече палежите "атака срещу демокрацията", както и "срещу всички нас и срещу ценностите, които изповядваме".

/ГГ/

Към 18:43 на 17.10.2025 Новините от днес

