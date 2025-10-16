Бивш австрийски дипломат е обвинен във връзка с шпионската афера на Егисто От, съобщи вестник „Курир“

Прокуратурата във Виена повдигна обвинение срещу бившия висш австрийски държавен служител Йоханес Петерлик за злоупотреба с власт и нарушение на задължението за запазване на тайна, съобщи електронното издание на вестник „Курир“.

Петерлик е обвинен, че като генерален секретар на Министерството на външните работи е поискал без необходимост доклад, класифициран като „секретен“, между другото и за нервно-паралитичното вещество „Новичок“, и е предоставил достъп до вътрешни документи на бившия полицейски служител Егисто От.

По-конкретно Петерлик, който е бил повишен в генерален секретар при министърката на външните работи Карин Кнайсъл, е поискал класифицирания като секретен доклад на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) за атака през 2018 г. с отровен газ, който съдържал и формулата на нервно-паралитичното вещество „Новичок“. По този начин, според прокуратурата, той е злоупотребил умишлено с правомощията си с намерението да нанесе вреда на правото на Република Австрия на строга секретност.

Освен това Петерлик е обвинен, че през октомври 2018 година е показал на От няколко документа на ОЗХО във връзка с инцидентите с „Новичок“, до които е имал достъп единствено по силата на длъжността си, като по този начин е застрашил интереса на Република Австрия от спазването на задълженията по международното право и от доверителното сътрудничество с международните органи.

Срещу От бяха повдигнати обвинения главно за тайни разузнавателни дейности в ущърб на Република Австрия и за злоупотреба с власт. Той е обвинен, че е работил за руските тайни служби - нещо, което бившият служител по държавната сигурност отрича.

Наказанието в процеса срещу Петерлик предвижда лишаване от свобода от шест месеца до пет години. Обвинението все още не е влязло в сила, а обвиняемият има право да обжалва пред съда в срок от 14 дни от връчването на обвинителния акт.