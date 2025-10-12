Испанската полиция задържа 17 души при сблъсъци между привърженици и противници на бившия диктатор Франко

Подробно търсене

Крайнодесни активисти отправят фашистки на гробището Сан Исидро в Мадрид, докато се препогребва тялото на Хосе Антонио Примо де Ривера, основател на испанското фашистко движение "Фаланга", 24 април 2023 г. Снимка: АП/Manu Fernandez
Витория,  
12.10.2025 20:42
 (БТА)

Испанската полиция съобщи, че е задържала 17 души в северния град Витория при сблъсъци между привърженици и противници на бившия диктатор Франко, предаде Франс прес.

Насилието избухна няколко седмици преди 50-ата годишнина смъртта на Франко, който управлява Испания с железен юмрук в периода между 1939 и 1975 г. Властите съобщиха, че са задържали 17 души за нарушаване на обществения ред.

Около 20 служители на реда получиха "леки натъртвания". Имаше и ранени демонстранти, които получиха медицинска помощ на място, пише в изявление на полицията.

Партията "Фаланга“, която смята себе си за наследник на някогашните фашистки движения, помогнали на Франко да дойде на власт, организира митинг по повод днешния национален празник на Испания в люлката на сепаратисткото движение - Баската автономна област. На 12 октомври испанците отбелязват годишнината от откриването на Америка през 1492 г. от Христофор Колумб. "Фаланга“ заяви, че организира митинг в защита "единството на Испания".

Десетки активисти на крайнодясната партия се събраха на централния площад във Витория. Те отправяха фашистки поздрави и развяваха испански знамена, като в един момент се появиха контрадемонстранти с качулки. Двете групи започнаха да се замерят с камъни и други предмети, преди да бъдат разпръснати от полицията.

 

