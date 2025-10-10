Подробно търсене

АНСА: Не би било скандално Тръмп да спечели Нобелова награда за мир, заяви италианският външен министър

Атанаси Петров
Външният министър на Италия Антонио Таяни. Снимка: Thomas Samson/Pool Photo via AP
Рим,  
10.10.2025 11:18
 (БТА)

Външният министър на Италия Антонио Таяни заяви днес, че не вижда нищо лошо в това американският президент Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир, след като неговият мирен план за Газа доведе до прекратяване на огъня, предаде АНСА.

"Не мисля, че е скандално", каза Таяни пред телевизия "Медиасет", запитан за тази възможност.

"Мисля, че вече са решили на кого да я дадат. Днес ще разберем. Но резултатите са налице. Може да харесвате или да не харесвате Тръмп, може да сте съгласни или да не сте съгласни с политиката му, но е обективен факт, че той работи и постигна положителен резултат", добави италианският външен министър.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/ГГ/

Към 11:29 на 10.10.2025 Новините от днес

