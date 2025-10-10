АНСА: Не би било скандално Тръмп да спечели Нобелова награда за мир, заяви италианският външен министър

Външният министър на Италия Антонио Таяни заяви днес, че не вижда нищо лошо в това американският президент Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир, след като неговият мирен план за Газа доведе до прекратяване на огъня, предаде АНСА.



"Не мисля, че е скандално", каза Таяни пред телевизия "Медиасет", запитан за тази възможност.



"Мисля, че вече са решили на кого да я дадат. Днес ще разберем. Но резултатите са налице. Може да харесвате или да не харесвате Тръмп, може да сте съгласни или да не сте съгласни с политиката му, но е обективен факт, че той работи и постигна положителен резултат", добави италианският външен министър.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)