Южнокорейската прокуратура обвини лидерка на Църквата на обединението в подкуп, предназначен за бившата първа дама
Специалният прокурор на Южна Корея повдигна обвинения срещу лидерката на Църквата на обединението Хак Джа Хан, съобщи Ройтерс.
Сред обвиненията е и предполагаемо участие в подкупване на съпругата на сваления президент Юн Сук-йол.
Според изявлението на прокуратурата 82-годишната Хак Джа Хан е обвинена още в нарушение на закона за политическото финансиране, склоняване към престъпление, подбуждане към унищожаване на доказателства и присвояване.
Религиозната лидерка отрича всички обвинения, определяйки ги като „неверни информации“. В момента тя се намира в ареста, след като миналия месец съд в Южна Корея одобри заповед за нейното задържане.
/НС/
