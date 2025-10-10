Подробно търсене

Атанаси Петров
Южнокорейската прокуратура обвини лидерка на Църквата на обединението в подкуп, предназначен за бившата първа дама
Хак Джа Хан при пристигането си в съда в Сеул, 22 септември 2025 г. Снимка: АП/Lee Jin-man
Сеул,  
10.10.2025
 (БТА)

Специалният прокурор на Южна Корея повдигна обвинения срещу лидерката на Църквата на обединението Хак Джа Хан, съобщи Ройтерс.

Сред обвиненията е и предполагаемо участие в подкупване на съпругата на сваления президент Юн Сук-йол.

Според изявлението на прокуратурата 82-годишната Хак Джа Хан е обвинена още в нарушение на закона за политическото финансиране, склоняване към престъпление, подбуждане към унищожаване на доказателства и присвояване.

Религиозната лидерка отрича всички обвинения, определяйки ги като „неверни информации“. В момента тя се намира в ареста, след като миналия месец съд в Южна Корея одобри заповед за нейното задържане.

/НС/

