Гледаме на технологиите не само като на инструмент за сигурност, но и в контекста на социалните предизвикателства, каза президентът на Полша

Ние разглеждаме технологичния пробив, свързан с изкуствения интелект, не само като инструмент за военна сигурност, но и в контекстна на социалните промени и предизвикателства. Това каза днес президентът на Полша Карол Навроцки в Талин (Естония), където участва в годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“.

Навроцки посочи, че темата за изкуствения интелект и новите технологии ще е много важна в работата му по време на неговия мандат като президент на Полша, и подчерта, че това ще бъде серед акцентите на днешния форум.

„Ние обаче също ще обсъждаме руската заплаха, което е много важно за Естония, за Полша, за целия Източен фланг на НАТО“, каза още президентът на Полша.

Във форума участва президентът на България Румен Радев, както и държавните глави на Австрия, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Словения. Очаква се да бъде направен преглед на ситуацията в Газа и Близкия изток. Една от тематичните дискусии е озаглавена „Предизвикателства пред сигурността на демократичния свят – лидерство в неспокойни и тревожни времена“ - посветена на геополитическите развития и въпроси на сигурността с фокус върху войната в Украйна и възможните решения за прекратяване на конфликта.

Друга тематична дискусия е: „Как да превърнете изкуствения интелект във ваш приятел и ускорител, а не във враг – образователни и социални приложения“ – посветена на възможностите и рисковете, свързани с изкуствения интелект, както и неговата безопасна употреба.