МОНЦАМЕ: В Улан Батор с пълен ход тече строителството на градски въжен лифт

В Улан Батор се изгражда проект за нова транспортна система – въжен лифт, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Лифтът ще има 98 пътнически кабини и ще може да превозва до 2320 души в час пик. Към днешна дата са изпълнени 38% от дейностите по проекта.

Според кметството на монголската столица проектът предвижда строителството на 19 опорни стълба и две станции. Работата по станциите продължава, полагането на основите е завършено на 75%, а шест от 19 опори са вече поставени.

Общата строителна дейност е завършена на 18%, на обекта работят 15 единици техника и 88 работници. Основен изпълнител е френската група РОМА, световен лидер с над 100 години опит в строителството на въжени лифтове. Тя отговаря за техническото управление, строежа и консултирането.

Непосредствен изпълнител е компания „Монис Инженеринг“. Материалите и оборудването се доставят от Франция. Вече са внесени и разтоварени 103 контейнера, което е 69% от общия обем доставки.

Целта на проекта е разширяване на асортимента и достъпността на обществения транспорт в Улан Батор, както и намаляване на натоварването по улиците и на замърсяването на въздуха.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)