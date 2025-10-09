Подробно търсене

Бивш служител на отдела за гражданска регистрация и административно обслужване във Варшава ще бъде съден за шпионаж в полза на Русия

Светослав Танчев
Бивш служител на отдела за гражданска регистрация и административно обслужване във Варшава ще бъде съден за шпионаж в полза на Русия
Бивш служител на отдела за гражданска регистрация и административно обслужване във Варшава ще бъде съден за шпионаж в полза на Русия
Поляк развява украинското и полското знаме по време на демонстрация във Варшава пред жилищен блок, където са настанени руски дипломати, 13 март 2022 г. Снимка: АП/Czarek Sokolowski
Варшава,  
09.10.2025 17:57
 (БТА)
Етикети

Бивш служител на отдела за гражданска регистрация и административно обслужване на окръжния съвет в полската столица Варшава ще бъде съден по обвинение в шпионаж в полза на руските разузнавателни служби, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Ройтерс.

Служителят е заподозрян в предполагаемо предоставяне на Русия на данни от гражданския регистър, които руските шпиони биха могли да използват за създаване на фалшиви самоличности. Мъжът, идентифициран само като Томаш Л. в съответствие с полските закони за защита на личните данни, е обвинен в шпионаж и злоупотреба с власт, потвърди в изявление полската Агенция за вътрешна сигурност, цитирана от Асошиейтед прес.

Разследващите обвиняват бившия служител, че между 2017 г. и 2022 г., докато е бил на работа в гражданския регистър на Варшава, е събирал с разузнавателна цел лични данни на полски граждани и чужденци, като ги е предавал на своите контакти в Русия.

Томаш Л. бе задържан от полските власти през март 2022 г., малко след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, и оттогава е в ареста, но случаят става публично достояние едва сега. Според полския в. "Жечпосполита", арестът му тогава е предоставил на властите в Полша информация, допринесла за експулсирането на руски дипломати през същия месец.

Полша, държава член на ЕС и НАТО, е един от най-близките политически и военни съюзници на съседна Украйна. Полските власти са обвинили десетки хора в шпионаж или саботаж в полза на Москва, откакто през 2022 г. Русия предприе пълномащабната си инвазия в Украйна.

/НС/

Свързани новини

05.09.2025 02:03

Полски гражданин бе задържан в Беларус по подозрение в шпионаж, предаде агенция БелТА

Беларуски контраразузнавачи арестуваха полски гражданин по подозрение в шпионаж заради намерени у него документи, свързани с предстоящите в средата на септември беларуско-руски военни учения "Запад 25", съобщи снощи държавната телевизия "Беларус 1", цитирана от новинарската агенция БелТА.
02.08.2025 03:02

Полското разузнаване задържа чуждестранен гражданин по подозрение в шпионаж

Полската разузнавателна служба е задържала чуждестранен гражданин по подозрение в шпионаж, предаде ДПА, като се позова на съобщение в Екс на координатора на службата. Лицето е офицер от военното разузнаване на централноазиатска държава от бившето
17.04.2025 15:48

Заради вражески шпионаж има забрана за снимки в Полша, туристите са изправени пред високи глоби

От 17 април влиза в сила нова наредба на полското министерство на отбраната, която забранява фотографирането и филмирането на определени обекти, съобщава "Франкфуртур Рундшау".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:20 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация