Бивш служител на отдела за гражданска регистрация и административно обслужване във Варшава ще бъде съден за шпионаж в полза на Русия

Бивш служител на отдела за гражданска регистрация и административно обслужване на окръжния съвет в полската столица Варшава ще бъде съден по обвинение в шпионаж в полза на руските разузнавателни служби, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Ройтерс.

Служителят е заподозрян в предполагаемо предоставяне на Русия на данни от гражданския регистър, които руските шпиони биха могли да използват за създаване на фалшиви самоличности. Мъжът, идентифициран само като Томаш Л. в съответствие с полските закони за защита на личните данни, е обвинен в шпионаж и злоупотреба с власт, потвърди в изявление полската Агенция за вътрешна сигурност, цитирана от Асошиейтед прес.

Разследващите обвиняват бившия служител, че между 2017 г. и 2022 г., докато е бил на работа в гражданския регистър на Варшава, е събирал с разузнавателна цел лични данни на полски граждани и чужденци, като ги е предавал на своите контакти в Русия.

Томаш Л. бе задържан от полските власти през март 2022 г., малко след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, и оттогава е в ареста, но случаят става публично достояние едва сега. Според полския в. "Жечпосполита", арестът му тогава е предоставил на властите в Полша информация, допринесла за експулсирането на руски дипломати през същия месец.

Полша, държава член на ЕС и НАТО, е един от най-близките политически и военни съюзници на съседна Украйна. Полските власти са обвинили десетки хора в шпионаж или саботаж в полза на Москва, откакто през 2022 г. Русия предприе пълномащабната си инвазия в Украйна.