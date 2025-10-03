АРМЕНПРЕС: Пашинян смята за стратегическа задача превръщането на Армения от износител на полезни изкопаеми в производител на краен продукт

Арменският премиер Никол Пашинян смята за стратегическа задача превръщането на Армения от износител на полезни изкопаеми в производител на краен продукт, като подчерта, че правителството и минните компании трябва да намерят път към тясно сътрудничество в тази насока, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

„Всъщност, за нас най-големият проблем е, че сме принудени да изнасяме основно полезни изкопаеми. Трябва да развиваме сферата така, че максимално да разширим веригата на преработка на полезни изкопаеми и максимално да я приближим до крайния продукт, защото това са допълнителни работни места, допълнителни постъпления в държавния бюджет, нужда от допълнителни висококвалифицирани специалисти, допълнителни инвестиции в икономиката, образование и ново равнище на благосъстояние“, заяви премиерът на Арменския минен форум.

Пашинян изрази надежда, че предстоящите процеси, включително регионалните, ще направят средата по-благоприятна в това отношение.

„Установеният между Армения и Азербайджан мир и очакваното освобождаване на регионалната транспортна инфраструктура, което задължително ще се случи в близко бъдеще, ще ни открият нови възможности в тази насока. Освен това трябва да обърна вниманието на колегите министри и на уважаемите представители на сектора към този въпрос, защото – да! – износът на медна руда има голямо значение за нашата икономика, но в крайна сметка трябва да се замислим какво можем да направим, за да стане реалност споразумението за строежа на ефективен преработвателен завод в Армения. Това обаче също не е краят на веригата, защото, ако вече получаваме кюлчета, трябва да се замислим за по-нататъшното разширяване на веригата, така че в Армения да има промишленост за производство на мед или продукция, в която широко да се използва мед. Същото се отнася и за златото, това също е извънредно важен въпрос“, изтъкна арменският премиер.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС)