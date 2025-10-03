Подробно търсене

Евродепутатите от четири политически групи ще подкрепят вот на недоверие срещу Фон дер Лайен

кор. на БТА Николай Желязков
Евродепутатите от четири политически групи ще подкрепят вот на недоверие срещу Фон дер Лайен
Евродепутатите от четири политически групи ще подкрепят вот на недоверие срещу Фон дер Лайен
Снимка: БТА/Спас Стамболски, архив
Брюксел,  
03.10.2025 13:18
 (БТА)

Евродепутатите от четири политически групи в Европейския парламент ще подкрепят вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен следващата седмица в Страсбург. Това уточниха на пресконференция днес говорители на тези групи.

Както БТА съобщи, ЕП ще гласува идния четвъртък два вота на недоверие, внесени съответно от групите на "Патриоти за Европа" и на Левицата. Днес говорител на групата "Европа на суверенните нации " каза, че едводепутатите от тази политическа сила ще подкрепят вота, внесен от "Патриоти за Европа" и ще се въздържат при гласуването на вота на Левицата. Групата "Европейски консерватори и реформисти" (ЕКР) уточни, че още няма общо решение за гласуването, но изрази очакване някои от депутатите да подкрепят вота на Левицата.

Според "Патриоти за Европа" Фон дер Лайен е отговорна за случаи на финансови скандали с ЕК, липсата на прозрачност в дейността на институцията, несправянето с имиграцията, за постигнатото търговско споразумение със САЩ. В предложението на Левицата се посочват политиката на ЕК, свързана с обстановката в Газа, опазването на природата и сключването на търговски споразумения, включително с Вашингтон.

Обсъждането на исканията за вот на недоверие предстои в понеделник, а за успеха на гласуването ще бъде необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове, се уточнява в съобщение на ЕП.

Първият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен бе неуспешен и се състоя на 10 юли по искане на ЕКР. При обсъждането тогава Фон дер Лайен заяви, че подобни действия са подкрепяни от враговете на ЕС, сред които посочи Русия.

/ВС/

Свързани новини

02.10.2025 14:53

ЕП ще гласува следващата седмица два вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия

Евродепутатите ще гласуват в четвъртък следващата седмица два вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това показва дневният ред за предстоящата сесия на Европейския парламент в Страсбург. Вотовете са
05.09.2025 13:36

Опозицията в ЕП се готви за нови вотове на недоверие срещу Фон дер Лайен

Опозиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха, че подготвят нови вотове на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:27 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация