АРМЕНПРЕС: Арменският премиер и азербайджанският президент се срещнаха в Копенхаген

Арменският премиер Никол Пашинян и азербайджанският президент Илхам Алиев се срещнаха в Копенхаген в кулоарите на Седмата среща на върха на Европейската политическа общност, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Двете страни подчертаха значението на споразумението във Вашингтон, чието подписване беше организирано по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Лидерите на Армения и Азербайджан потвърдиха готовността си да работят за трайно укрепване на мира между двете държави.

По време на срещата те изтъкнаха важността на транспортните връзки в региона и обсъдиха напредъка в изграждането на инфраструктура в Азербайджан, както и проекта на Тръмп за международен мир и просперитет на територията на Армения. Двамата обмениха мнения относно прилагането на подписаното във Вашингтон споразумение за мир.

В тази връзка страните приветстваха единодушното решение за прекратяване на дейността на Минската група към ОССЕ. Те подчертаха значението на по-нататъшни мерки за изграждане на доверие и се договориха да продължат контактите помежду си.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)