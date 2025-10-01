Полша обяви, че ще удължи контрола по границите си с Германия и Литва до 4 април 2026 г.

Полша обяви днес, че ще удължи контрола по границите си с Германия и Литва, въведен това лято, до 4 април 2026 г., предаде Ройтерс, като се позова на Министерството на вътрешните работи.

Полското правителство започна временни проверки по границите на страната с Германия и Литва през юли, като се присъедини към няколко други страни от ЕС, които предприеха такива мерки, за да ограничат нелегалната миграция.

Полша е изправена пред мигрантска криза, която според нея е организирана от Беларус и Русия по нейната източна граница от 2021 г. насам. И двете държави отричат да насърчават мигранти да преминават границата. Първоначално граничните проверки бяха въведени за един месец и през август бяха удължени с още два месеца.

Министерството на вътрешните работи на Полша потвърди пред Ройтерс, че новото удължаване ще влезе в сила на 5 октомври тази година и ще продължи до 4 април 2026 г.

"Удължаваме срока на контрола по границите с Германия и Литва, за да наблюдаваме миграционния маршрут, водещ от балтийските държави през Полша към Западна Европа", съобщи полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински. "Залавяме лица, които незаконно се опитват прехвърлят нелегални мигранти на Запад", добави той.

Министерството каза, че през първите осем месеца на 2025 г. са били регистрирани около 25 000 опита за незаконно преминаване на полско-беларуската граница. Граничните служители в Полша са задържали близо 500 граждани на трети страни които незаконно са преминали границата от Литва в страната, се казва в доклада. Повече от 2100 души са били задържани за опит да преминат границата от Полша към Германия, включително 550 чужденци, които преди това са прекосили незаконно полско-беларуската граница.