Сирийските власти осъдиха скандиранията срещу Египет на неотдавнашна пропалестинска демонстрация в Дамаск

Сирийското правителство осъди антиегипетските лозунги на неотдавнашна пропалестинска демонстрация в Дамаск, като подчерта, че инцидентът не отразява чувствата на сирийския народ и потвърди ангажимента си за тесни връзки с Кайро, съобщи в. "Ню Араб".

Министерството на външните работи на Сирия заяви, че видеозаписите, разпространявани в социалните мрежи през последните дни, които показват малка група хора, скандиращи обидни лозунги, "по никакъв начин не отразяват чувствата на сирийския народ към Арабска република Египет, нейното ръководство и народ". В изявлението се изразява съжаление за опитите да се използва този "изолиран инцидент", за да се подкопаят "дълбоките и дългогодишни братски връзки" с Египет.

Във видеоклиповете група протестиращи скандират срещу египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, като отправят критики срещу затварянето от страна на Египет на граничния пункт в Рафах към ивицата Газа на фона на израелската военна операция в анклава. Кадрите предизвикаха гневни реакции в Египет и призиви в социалните мрежи за депортиране на сирийските бежанци.

Отношенията между Кайро и Дамаск се подобриха през последните години. Египет възстанови дипломатическите контакти и проведе срещи със сирийски представители на регионални форуми.

При президента Ахмед аш Шараа, който пое властта в Сирия след падането на Башар Асад, сирийско-египетските връзки навлязоха в стратегически важна, но предпазлива фаза. Шараа се стреми към легитимация в арабския свят, а Египет играе централна роля в този процес. Първият му важен дипломатически ход бе да присъства на проведената от Арабската лига извънредна среща на върха в Кайро през март, където се срещна с Абдел Фатах ас Сиси. Двамата лидери обещаха да "отворят нова страница в отношенията", като наблегнаха на регионалната стабилност и арабското единство.

Въпреки тези предложения Египет продължава да заема предпазлива позиция поради ислямисткия произход на Аш Шараа и предишните връзки на движението му "Хаят Тахрир аш Шам". Кайро ясно заяви, че по-тесните връзки зависят от това дали Дамаск се съпротивлява срещу турското влияние, дали избягва подкрепата за ислямистки движения като "Мюсюлмански братя" и дали се въздържа от намеса в египетските дела, пише в. "Ню Араб".