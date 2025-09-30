НАН: Целите за развитие на Нигерия са неизпълними без силни институции, заяви местен експерт

Президентът на Нигерийската асоциация на специалистите по капиталови пазари (НАСКП) проф. Уче Уалеке заяви, че без целенасочена и координирана стратегия, която да укрепва институциите и иновациите и да засилва цифровото включване, целите за развитие на Нигерия ще останат неизпълними, предаде националната новинарска агенция НАН.

Професорът призова към реформи за улесняване на бизнес дейността и включващия ръст на нигерийската икономика.

Уалеке, който е професор по капиталови пазари в Университета на щата Насарава в град Кефи, отправи призива по време на научна конференция в Абуджанския университет на тема „Засилване на включващия икономически ръст и устойчиво развитие чрез иновации, управление и цифрова трансформация на Нигерия“.

Конференцията цели откриването на начини за ускоряване на икономическия ръст чрез иновации и добро управление.

Уалеке подчерта необходимостта от разширяване на инвестициите в цифровата инфраструктура и институционализирането на прозрачността и отчетността в управлението, за да се постигне включващ икономически ръст.

Той отбеляза, че използването на иновациите, доброто управление и цифровата трансформация остават ключови за постигането на устойчив растеж.

Според него стремежът на Нигерия за включващ икономически ръст и устойчиво развитие е непостижим без иновации, стратегическо управление и цифрова трансформация.

„Иновациите създават нови възможности, цифровите технологии усилват и мащабират тези възможности, а управлението позволява те да са справедливо разпространени и устойчиво управлявани“, заяви проф. Уалеке.

Той подчерта значението на цялостната и координирана стратегия за устойчивия растеж. Той заяви, че реалните сектори на икономиката като земеделието и производството трябва да разцъфтят чрез значителни инвестиции към включващ ръст на икономиката за благото на нигерийците.

Той също призова към засилване на институциите, подобрена прозрачност, отговорност и регулаторна съгласуваност.

Според него реформирането на институциите трябва да се фокусира върху подобряването на прилагането на договорите, защитата на интелектуалната собственост и намаляването на корупцията.

Също така призова към засилването на инвестициите в цифровата инфраструктура и разширяването на проникването на широколентовия интернет в слаборазвитите селски райони чрез публично-частно партньорство, субсидиране на достъпа до данни за групите в неравностойно положение.

Той се застъпи за насърчаване на решения за възобновяема енергия за справяне с енергийните ограничения в страната.

Проф. Уалеке призова да се отделят повече средства за научноизследователска и развойна дейност, стимулиране на сътрудничеството между университетите и индустрията и предоставяне на целенасочена подкрепа за достъпни и ресурсно ефективни иновации, които пряко да се справят с местните социално-икономически предизвикателства на Нигерия.

Той призова и към стимулиране на включващата цифрова грамотност и стартирането на общонационална програма за такава, насочена особено към жените, младежта и селското население.

Според него това ще осигури справедливо участие в цифровата икономика и ще засили регионалното и глобално партньорство, което ще подобри конкурентоспособността и ще позиционира Нигерия като център за ръст, управляван от иновациите.

„Пътят на Нигерия към включващото и устойчиво развитие изисква силни институции и непреклонен ангажимент към иновациите и цифровата трансформация. Ако се следва по стратегически начин, това ще освободи пълния потенциал на Нигерия, ще трансформира демографските ѝ дивиденти и обилни ресурси в споделен просперитет за всички“, заключи проф. Уалеке.

