ГПБ: Грузинският премиер заяви, че парламентът няма да позволи властта в страната да бъде свалена с революция

Грузинският премиер Иракли Кобахидзе заяви, че парламентът няма да позволи властта в страната да бъде свалена с революция, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

В отговор на въпроси от журналисти относно обявената за 4 октомври демонстрация на Паата Бурчуладзе, премиерът Иракли Кобахидзе подчерта, че всяко нарушение на закона ще бъде посрещнато с цялата строгост на правосъдието.

"Всеки може сам да прецени как би завършила една така наречена революция. Ние ще бъдем изключително внимателни и мога да обещая, че всеки, който престъпи закона, ще понесе пълната отговорност според него", заяви той.

Министър-председателят призова за предпазливост и подчерта сериозността на евентуални прояви на насилие. "Ако някой прибегне до агресия, както вече видяхме в случаи на нападения срещу полицаи, държавни институции или сградата на парламента, то тези лица бяха осъдени на между две и пет години затвор. Всички, които нарушават закона, ще бъдат подведени под отговорност съгласно съответните правни разпоредби. Затова призовавам всички към внимание и отговорност", добави той.

Кобахидзе също така обвини чужди разузнавателни служби в опити за разпалване на опити за революция в Грузия. "Целта им е да дестабилизират страната. Но както всички опити за революция през последните 13 години се провалиха, така ще се провалят и тези, планирани за тази и следващите години. Няма да допуснем никой да реализира подобни намерения в Грузия", заяви той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)