Подробно търсене

ГПБ: Грузинският премиер заяви, че парламентът няма да позволи властта в страната да бъде свалена с революция

Габриела Иванова
ГПБ: Грузинският премиер заяви, че парламентът няма да позволи властта в страната да бъде свалена с революция
ГПБ: Грузинският премиер заяви, че парламентът няма да позволи властта в страната да бъде свалена с революция
Снимка: ГПБ
Тбилиси ,  
30.09.2025 11:17
 (БТА)

Грузинският премиер Иракли Кобахидзе заяви, че парламентът няма да позволи властта в страната да бъде свалена с революция, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

В отговор на въпроси от журналисти относно обявената за 4 октомври демонстрация на Паата Бурчуладзе, премиерът Иракли Кобахидзе подчерта, че всяко нарушение на закона ще бъде посрещнато с цялата строгост на правосъдието.

"Всеки може сам да прецени как би завършила една така наречена революция. Ние ще бъдем изключително внимателни и мога да обещая, че всеки, който престъпи закона, ще понесе пълната отговорност според него", заяви той.

Министър-председателят призова за предпазливост и подчерта сериозността на евентуални прояви на насилие. "Ако някой прибегне до агресия, както вече видяхме в случаи на нападения срещу полицаи, държавни институции или сградата на парламента, то тези лица бяха осъдени на между две и пет години затвор. Всички, които нарушават закона, ще бъдат подведени под отговорност съгласно съответните правни разпоредби. Затова призовавам всички към внимание и отговорност", добави той.

Кобахидзе също така обвини чужди разузнавателни служби в опити за разпалване на опити за революция в Грузия. "Целта им е да дестабилизират страната. Но както всички опити за революция през последните 13 години се провалиха, така ще се провалят и тези, планирани за тази и следващите години. Няма да допуснем никой да реализира подобни намерения в Грузия", заяви той. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)

/НС/

Свързани новини

18.09.2025 14:56

ГПБ: С наближаването на местните избори в Грузия опозицията осъзнава, че "мирната революция" няма бъдеще, заяви грузински депутат

"С наближаването на местните избори става все по-очевидно, че опозицията постепенно осъзнава така наречената мирна революция няма никакво бъдеще. Точно това казваме на обществото от самото начало", заяви депутатът Леван Макашвили, председател на парламентарната комисия по европейска интеграция в Грузия, коментирайки изявление на бившия грузински премиер Гиорги Гахария, цитиран грузинската обществена медия ГПБ.
16.09.2025 11:02

ГПБ: "Грузинската мечта" трябва да се оттегли от властта, заяви водачът на протеста на грузинската опозиция

Водачът на протеста на грузинската опозиция в Тбилиси Пата Бурчуладзе заяви, че управляващата партия "Грузинска мечта" има два варианта - да се оттегли доброволно от властта или да се опита да се съпротивлява, и въпреки това да бъде принудена да напусне, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.
10.09.2025 12:11

ГПБ: Бившата грузинска президентка заяви, че не подкрепя участието на местните избори

"Не подкрепям участието в местните избори. Насрочването на тези избори е отклонение от съществените проблеми на страната и създава разделение в опозицията", заяви бившата грузинска президентка Саломе Зурабишвили в интервю, цитирано от грузинската
09.09.2025 19:22

ГПБ: Сблъсъци в предизборния щаб на Каха Каладзе

Напрежение имаше снощи в предизборния щаб на настоящия кмет на Тбилиси Каха Каладзе на булевард „Меликишвили“, като се противопоставиха членове на младежкото крило на партията "Грузинска мечта“ и протестиращи, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:47 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация