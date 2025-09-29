Десницата запазва властта в италианската област Марке, но понесе разочарование във Вале Д'Аоста

Десноцентристите в Италия запазват управлението на италианската област Марке, в която вчера и днес бяха произведени регионални избори, предаде АНСА.

Досегашният областен управител, представителят на обединената десница Франческо Акуароли надделя с около 53 % пред опонента си от обединената левица Матео Ричи, който получи 47 %. Италианският премиер Джорджа Мелони поздрави Акуароли за победата. Ричи пък призна поражението си.

Акуароли, който е на 51 години, е представител на партията на италианския премиер Джорджа Мелони "Италиански братя", припомня АНСА. Преди четири години той спечели първи мандат там, след като преди това областта Марке бе в ръцете на левицата. Сега зад преизбирането му застанаха освен партията на Мелони, десноцентристите от "Форца Италия" на външния министър Антонио Таяни, крайната десница "Лига" на вицепремиера Матео Салвини и умерената десница "Ние, умерените".

Зад кандидатурата на опонента му Ричи застанаха партиите от левицата, еколозите и някои центристки формации, съставяйки така наречената широка коалиция.

Изборите в италианската област Марке се смятат за първи ключов тест за кабинета на Мелони през тази година. До края на годината ще има още пет регионални вота - в Калабрия на 5 и 6 октомври, в Тоскана на 12 и 13 октомври и във Венето, Кампания и Пулия на 24 и 25 ноември.

Вчера и днес имаше и регионални избори във Вале Д’Аоста, като на тях не се избира регионален управител, а само областна администрация. Резултатите от този вот показаха, че там побеждават силите, настояващи за автономия на региона, а именно за Валдотанския съюз, който получава 18,9 % и "Автономните от центъра", които получават 13,9 %. Те бяха част от досегашното управляващо мнозинство в областта. Демократическа партия, която също е част от управляващото мнозинство в областта, получава 12,38 %.

Вотът в този регион поднесе разочарование за десноцентристите, като партията "Форца Италия" получи 15,43 %, а "Италиански братя" - 11,88 %. Крайната десница "Лига" получи 8,31 %, отбелязва АНСА.