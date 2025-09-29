Подробно търсене

АНП: "Ер Франс" и "Делта Еърлайнс" ще спрат да използват наземните услуги на Ка Ел Ем на летище Схипхол

Лина Йостен
АНП: "Ер Франс" и "Делта Еърлайнс" ще спрат да използват наземните услуги на Ка Ел Ем на летище Схипхол
АНП: "Ер Франс" и "Делта Еърлайнс" ще спрат да използват наземните услуги на Ка Ел Ем на летище Схипхол
Изображение: БТА
Амстердам,  
29.09.2025 12:20
 (БТА)

"Ер Франс" и "Делта Еърлайнс" ще спрат да използват наземните услуги на Ка Ел Ем на летище Схипхол, които включват товарене и разтоварване на багаж. Ка Ел Ем съобщава, че е била информирана от авиокомпаниите, че ще търсят друг оператор по наземно обслужване. Федерацията на нидерландските синдикати (FNV) и Християнската национална профсъюзна организация (CNV) се опасяват, че това може да коства повече от сто работни места. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Според Ка Ел Ем това решение има преки последици, особено за наземния персонал. Въздействието на решението върху финансите и заетостта в авиокомпанията в момента се проучва, казват от авиокомпанията.

Американската компания "Делта Еърлайнс", партньор на Ка Ел Ем, и френската сестринска компания на Ка Ел Ем "Ер Франс" ще поискат оферти от други оператори по наземно обслужване и след това ще изберат кой от тях ще извършва наземните операции занапред.

През последните седмици синдикатите FNV и CNV организираха няколко стачки на наземния персонал на Ка Ел Ем, което доведе до значително количество отменени полети. Нова стачка е планирана за идната сряда. Според Ка Ел Ем тези стачки са допринесли за решението на "Ер Франс" и "Делта Еърлайнс" да изберат различен оператор по наземно обслужване. „Това определено е фактор“, казва говорител на компанията.

Синдикатите отричат това. Според преговарящия от името на Християнската национална профсъюзна организация Сулейман Амала от месеци има „проблеми с ефективността“ при обслужването на самолетите на "Ер Франс" и "Делта Еърлайнс". Джон ван Дорланд, член на управителния съвет на Федерацията на нидерландските синдикати, смята, че "Делта" и "Еър Франс" са загрижени предимно за цената и търсят най-евтиния оператор.

В допълнение към товаренето и разтоварването на багаж, дейностите по наземно обслужване на Ка Ел Ем включват и теглене на самолети. Според Амала често е трудно да се намери достатъчно персонал за този тип дейност. Той заяви, че ще работи усилено, така че на никой служител на Ка Ел Ем да не се налага да напусне.

(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)

/ЛМ/

Свързани новини

24.09.2025 13:59

АНП: Стачките на наземния персонал са коствали десетки милиони евро на нидерландската авиокомпания Ка Ел Ем

Трите стачки на наземния персонал на Ка Ел Ем (KLM) струват на авиокомпанията най-малко 30 милиона евро до момента, съобщи говорител на компанията. Ако протестиращите стачкуват отново следващата седмица, както е планирано, тази сума ще се увеличи с поне още 10 милиона евро. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
09.09.2025 16:40

АНП: Нидерландската авиокомпания Ка Ел Ем очаква последиците от стачката на наземния персонал да продължат с дни

Въздействието на стачката на наземния персонал на Ка Ел Ем ще може да се усети в дейността на превозвача в продължение на дни. От Ка Ел Ем съобщават, че подготвят „логистичния пъзел“, за да се възстанови нормалното функциониране след стачката. „Това
17.01.2025 12:46

АНП: Ка Ел Ем отмени повече от 30 полета на летище Схипхол поради мъгла

Авиокомпанията Ка Ел Ем (KLM) отново отмени полети на летище Схипхол днес поради мъгла. Според говорител повече от тридесет полета са отменени. Очаква се и летището в Айндховен да бъде затруднено от мъглата, въпреки че към момента там все още няма

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:45 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация