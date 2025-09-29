АНП: "Ер Франс" и "Делта Еърлайнс" ще спрат да използват наземните услуги на Ка Ел Ем на летище Схипхол

"Ер Франс" и "Делта Еърлайнс" ще спрат да използват наземните услуги на Ка Ел Ем на летище Схипхол, които включват товарене и разтоварване на багаж. Ка Ел Ем съобщава, че е била информирана от авиокомпаниите, че ще търсят друг оператор по наземно обслужване. Федерацията на нидерландските синдикати (FNV) и Християнската национална профсъюзна организация (CNV) се опасяват, че това може да коства повече от сто работни места. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Според Ка Ел Ем това решение има преки последици, особено за наземния персонал. Въздействието на решението върху финансите и заетостта в авиокомпанията в момента се проучва, казват от авиокомпанията.

Американската компания "Делта Еърлайнс", партньор на Ка Ел Ем, и френската сестринска компания на Ка Ел Ем "Ер Франс" ще поискат оферти от други оператори по наземно обслужване и след това ще изберат кой от тях ще извършва наземните операции занапред.

През последните седмици синдикатите FNV и CNV организираха няколко стачки на наземния персонал на Ка Ел Ем, което доведе до значително количество отменени полети. Нова стачка е планирана за идната сряда. Според Ка Ел Ем тези стачки са допринесли за решението на "Ер Франс" и "Делта Еърлайнс" да изберат различен оператор по наземно обслужване. „Това определено е фактор“, казва говорител на компанията.

Синдикатите отричат това. Според преговарящия от името на Християнската национална профсъюзна организация Сулейман Амала от месеци има „проблеми с ефективността“ при обслужването на самолетите на "Ер Франс" и "Делта Еърлайнс". Джон ван Дорланд, член на управителния съвет на Федерацията на нидерландските синдикати, смята, че "Делта" и "Еър Франс" са загрижени предимно за цената и търсят най-евтиния оператор.

В допълнение към товаренето и разтоварването на багаж, дейностите по наземно обслужване на Ка Ел Ем включват и теглене на самолети. Според Амала често е трудно да се намери достатъчно персонал за този тип дейност. Той заяви, че ще работи усилено, така че на никой служител на Ка Ел Ем да не се налага да напусне.

(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)