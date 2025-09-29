КАБАР: "Месец на отворените врати“: цял октомври жителите на Киргизстан ще могат да посещават безплатно държавните музеи

От 1 до 31 октомври 2025 г. във всички държавни музеи на Киргизстан ще тече безплатната кампания „Месец на отворените врати“, съобщи Министерството на културата, цитирано от националната новинарска агенция КАБАР.

Цял месец жителите и гостите на страната ще могат безплатно да посещават постоянните и временни експозиции, да участват на специални обиколки, историко-културни маршрути, лекции и майсторски класове.

"Месецът на отворените врата“ цели да направи музеите по-достъпни и интересни, да укрепи връзката на обществеността с националното културно наследство и да пробуди патриотизма сред младежта.

Инициативата се осъществява в рамките на президентски указ, насочен към духовното и нравствено развитие на обществото, популяризирането на националните ценности и повишаването на интереса към историческото наследство. Кампанията съвпада и със стогодишнината от създаването на първия музей на Киргизстан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и киргизстанската новинарска агенция КАБАР)