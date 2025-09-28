Най-малко един човек е загинал при нападението в Мичиган; Тръмп заяви, че това е атака срещу християните

Най-малко един човек е убит и поне девет са ранени при стрелбата в мормонска църква в американския щат Мичиган, съобщи полицията на пресконференция в малкото градче Гранд Бланк в щата Мичиган, предадоха световните агенции.

Предполагаемият извършител, 40-годишен мъж, също е мъртъв, съобщават властите, цитирани от ДПА.

Инцидентът е станал по време на служба, на която са присъствали стотици хора. Полицията смята, че предполагаемият извършител умишлено се е блъснал във входа на църквата с автомобил, преди да излезе и да започне да стреля с автоматична пушка.

По време на нападението е избухнал и пожар, за който полицията подозира, че е бил предизвикан умишлено от нападателя, но вече е потушен. Следователите работят, за да установят кога и къде е започнал пожарът.

Полицията подозира, че някои хора, намиращи се близо до пламъците, не са успели да избягат от църквата и се очаква при претърсването на сградата да бъдат открити още тела.

"Това изглежда като поредната целенасочена атака срещу християни в Съединените американски щати", коментира американският президент Доналд Тръмп в платформата си "Трут соушъл". "Заподозреният е мъртъв, но все още има много неща, които трябва да бъдат изяснени", добави той.

"Тази епидемия от насилие в нашата страна трябва да спре незабавно!", подчерта Тръмп.

Нападението беше извършено по-малко от три седмици след убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк, отбелязва Франс прес.

"ФБР незабавно пристигна на място и ще ръководи федералното разследване, като същевременно ще окаже пълна подкрепа на местните и регионалните власти", уточни Доналд Тръмп.

Мобилизирани са сто федерални агенти, каза началникът на местната полиция.

"Подобно насилие в място за поклонение е шокиращо и плашещо. Приканвам ви да се присъедините към мен в молитва за жертвите на тази ужасна трагедия", написа в "Екс" министърката на правосъдието Пам Бонди.

След убийството на Чарли Кърк на 10 септември, без да се знае веднага мотивът за него, водената от Тръмп американска десница бързо обвини левицата, че е отговорна за климата на политическо насилие, който цари в страната, и заговори за "вътрешен тероризъм", припомня АФП.