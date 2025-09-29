Подробно търсене

Бивш китайски министър на земеделието е осъден на смърт за корупция

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Ng Han Guan, File
Пекин,  
29.09.2025 00:38
 (БТА)

Бившият китайски министър на земеделието Тан Жънцзян беше осъден на смърт за корупция с двугодишно отсрочване, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на съда.

Тан е признат за виновен по обвинение, че е получил подкупи в пари в брой и натура на обща стойност над 268 млн. юана (32 млн. евро)  в периода между 2007 и 2024 г., става ясно от изявлението на съда в Чанчун, провинция Цзилин

Тези подкупи "причиниха особено сериозни загуби за държавата и хората и затова смъртното наказание е оправдано", добавя съдът, според който обвиняемият е признал "престъпленията си" и се е разкаял.

Тази присъда е последната в рамките на мащабната антикорупционна кампания, водена от китайския лидер Си Цзинпин, по време на която от постовете им бяха отстранени няколко високопоставени китайски служители.

Поддръжници на кампанията заявиха, че тя насърчава чистото управление, но критиците ѝ заявиха, че дава на президента възможност да премахва политическите си съперници.

Преди да стане министър на земеделието (2020-2024) Тан беше губернатор на северозападната провинция Гансу и заместник-ръководител на южния автономен регион Гуанси.

Свалянето му от поста бе последвано от разследвания за корупция и срещу бившите министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фанхъ.

Ли беше отстранен от поста едва седем месеца след като встъпи в длъжност, а след това беше изключен от Китайската комунистическа партия за престъпления, включващи подозрения за корупция, съобщиха държавните медии.

Наследникът му на поста – настоящият министър на отбраната Дун Цзюн – също в момента се разследва за корупция.

