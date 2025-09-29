Подробно търсене

Нидерландците искат правителството им да е по-дейно в цифровизацията, но за малко от тях това е тема на предстоящите избори

Ива Тончева
Нидерландците искат правителството им да е по-дейно в цифровизацията, но за малко от тях това е тема на предстоящите избори
Нидерландците искат правителството им да е по-дейно в цифровизацията, но за малко от тях това е тема на предстоящите избори
Снимка: AP /Michel Spingler
Амстердам,  
29.09.2025 08:00
 (БТА)
Етикети

Половината от всички нидерландци се притесняват за своята онлайн сигурност и в обществото има широка подкрепа за по-активно участие на правителството в областта на цифровизацията. Въпреки това само малцинство от нидерланците ще вземат под внимание "цифровизацията" при избора, който ще направят в гласуването на предсрочните парламентарни избори точно след месец, на 29 октомври. Това показва проучване на "Ипсос И&O".

Още предишно проучване на агенцията показа, че "цифровата несигурност" е трета със 73 процента след "липсата на жилища" и "поляризацията в обществото" от общо 15 проблемни области, които вълнуват нидерландците. Половината (48 на сто) се страхуват, че цифровите разработки могат да доведат до по-голямо социално неравенство.

Има голяма подкрепа за цифровизацията като решение на недостига на работна ръка. Три четвърти от нидерландците са съгласни с твърдението, че страната им трябва активно да преквалифицира работници в сектори с недостиг като информационните и комуникационни технологии и здравеопазването. Подкрепа за тази по-решителна политика има особено сред нидерландците над 25 години и избирателите на поне четири партии, които се очаква да влязат в новия парламент. 

Седем от десет нидерландци са съгласни с твърдението, че цифровата сигурност е също толкова важна за бъдещето на страната им, колкото и доброто здравеопазване и образование. Същият процент (68 на сто) смята, че Нидерландия трябва да инвестира повече средства в цифровата си сигурност.

Шест от десет нидерландци (63 на сто) смятат, че силна цифрова икономика помага да се запази независимостта и сигурността на страната. Половината от нидерландците (52 на сто) смятат, че инвестициите в цифровата отбрана са по-важни от инвестициите в традиционната отбрана.

Осем от десет нидерландци (82 на сто) са съгласни с твърдението, че гражданите и предприятията носят отговорност за предотвратяването на цифрови атаки. 

Въпреки факта, че нидерландците се притесняват за своята онлайн сигурност, осъзнават значението на дигитализацията за икономиката и смятат, че е добре правителството да се фокусира върху това, те само в ограничена степен отчитат "дигитализацията" при гласуването си на 29 октомври. Един на всеки пет нидерланци казва, че дигитализацията е "важна" при избора му за кого да гласува. Но когато в проучването анализаторите на "Ипсос И&O" задават въпроса "Кои от следните теми играят важна роля при избора на вашата предпочитана партия?“, само 2 процента избират "цифрова (не)сигурност". От 23-те предложени теми, тази е с най-нисък рейтинг.

Различни проучвания, правени от юни насам, когато стана ясно, че страната отива на предсрочни избори, показват, че нидерландците се вълнуват най-много от жилищната криза, миграцията, здравеопазването, инфлацията и покупателната способност, както и заплахите от война/отбраната.

/ЕС/

Свързани новини

16.09.2025 16:39

Нидерландските младежи се чувстват системно нечути от политиците, сочи проучване

Младите хора в Нидерландия се чувстват пренебрегнати от политиците. Най-важните теми за тях са тормозът, недостигът и високите цени на жилищата, както и сигурността. Това сочат изводите от проучване на Ипсос I&O по поръчка на УНИЦЕФ, което бе представено на политиците в Деня на младежта, 15 септември. Проучването, направено чрез онлайн анкета и фокус групи, е огласено от социологическата агенция два месеца и половина пред предсрочните парламентарни избори (29 октомври). Жилищната политика е тема както за младите, така и за възрастните в Нидерландия и се очертава като важна в предизборната кампания, като няма партия, която да не я засяга в платформата си.
29.07.2025 08:02

Как изглежда ситуацията в Нидерландия точно три месеца преди предсрочните избори на 29 октомври

"Партията на свободата – номер 1" - с този туит преди няколко дни в "Екс"  Герт Вилдерс, лидерът на крайнодясната партия, обяви това, което показа последното социологическо проучване на „Пайл“ - в парламента, за който, нидерландците ще гласуват на
24.06.2025 09:27

Отбраната става все по-важна тема за нидерландците, сочи проучване по повод срещата на върха на НАТО

Отбраната напоследък се превърна в по-важна тема за избирателите в Нидерландия, където на 29 октомври предстоят предсрочни парламентарни избори. В момента 19% я посочват като тема, на която политиците трябва да обърнат приоритетно внимание, което я поставя на четвърто място след жилищното настаняване, имиграцията и здравеопазването. През 2023 г. само 5% са я смятали за важна тема. Данните са от огласено днес проучване на агенция Ипсос И&О как нидерландците възприемат НАТО и разходите на страната им за отбрана по повод срещата на върха на алианса днес и утре в Хага.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:09 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация