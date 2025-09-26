ГПБ: Грузинският президент е заявил на Доналд Тръмп, че отношенията между двете страни трябва да бъдат възобновени

Грузинският президент Михаил Кавелашвили обобщи посещението си в Ню Йорк като заяви: „Казах на президента на САЩ, че е време да започнем отношенията си наново“, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

Според Кавелашвили президентът на САЩ го е уверил, че ще се върне към въпроса за установяване на ново начало в отношенията между Грузия и САЩ.

„Обществото вероятно е най-заинтересовано от вечерята, организирана от президента на Съединените щати, където се срещнахме. Казах му, че е време да възстановим отношенията си, а той отговори, че ще разгледа въпроса. Увери ме, че със сигурност ще преразгледа този въпрос и ще проследи ситуацията. Да изчакаме и да видим какъв ще бъде неговият отговор. Имахме и няколко други срещи с администрацията, включително с министъра на търговията“, обясни Кавелашвили.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)