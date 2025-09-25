Подробно търсене

ЕФЕ: Убити и ранени при стрелба в училище в Бразилия

Александър Евстатиев
Снимка: ЕФЕ
Рио де Жанейро,  
25.09.2025 23:13
 (БТА)

Най-малко двама ученици бяха убити, а още трима - ранени, при стрелба в училище в щата Сеара, североизточна Бразилия, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. 

Стрелбата е била произведена в държавното училище "Луиз Фелипе“ в община Собрал по време на междучасие.

"Заподозрените са стреляли от тротоара пред училището, улучвайки жертвите, които са се намирали на паркинга“, се казва в изявлението, изпратено до ЕФЕ от Секретариата за обществена сигурност на Сеара.

Според изявлението в една от жертвите са намерени наркотици и везна. 

Секретариатът съобщи, че се положил всички усилия за локализиране и залавяне на замесените в смъртта на двама тийнейджъри, които все още не са официално идентифицирани.

Потвърдено е също, че трима души са с огнестрелни рани и са откарани в местни здравни центрове.

Въпреки че мотивите не бяха уточнени, Секретариатът посочи, че разследването по случая вече е в ход и се подготвят съответните експертни доклади.

Губернаторът на Сеара - Елмано ди Фрейтас, изрази съжаление за случая и го определи като изключително сериозен и недопустим в съобщение, публикувано в социалните мрежи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)

/ИТ/

Към 00:22 на 26.09.2025 Новините от днес

