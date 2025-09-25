Подробно търсене

При глобални събития има раздвижване и в киберпространството, коментира експерт по киберсигурност

кор. на БТА Николай Желязков
Симеон Кърцелянски / Снимка: БТА
Брюксел,  
25.09.2025 17:51
 (БТА)

Когато има глобални събития като война, неизбежно е, освен на бойното поле, да има раздвижване и в киберпространството. Това заяви в интервю за БТА Симеон Кърцелянски, мениджър "Киберсигурност" в "Информационно обслужване" АД. Той участва в международен форум на свои колеги в Брюксел.

Наблюдаваме непрестанната дигитализация на всички системи. Вървим, за съжаление, към трета световна дигитална война, коментира той. Ценното вече е в системите, в информацията. В началото на войната в Украйна имаше много кибератаки, отбеляза експертът. По неговите думи тези действия не са постоянни, но зачестяват при неуспех във военните операции.

Европа има стабилно изградена мрежа между държавите, които успяват да си сътрудничат на техническо и политическо равнище, каза той по повод все по-честите инциденти в киберпространството. Работи се по уеднаквяване на стратегиите и те да се прилагат съобразно националните законодателства. В последните години има доста голяма промяна относно киберсигурността в България, правителството осигурява финансиране, има финансиране и от ЕС, отбеляза Кърцелянски.

Той добави, че срещата в Брюксел е била насочена към изграждането на дигитален суверенитет в европейските държави, така че информацията да бъде в Европа, максимално защитена и под пълен контрол в страните от ЕС. Коментирахме темите за изкуствения интелект, приложението му в публичната администрация, използването му за откриване на кибератаки, за отговора на инциденти. Голяма част от мненията и коментарите на колегите се припокриват с визията на България и на нашето правителство. Не виждам разногласия, вървим в единна посока, за да бъдем защитени, обобщи експертът.

/ГГ/

