КАБАР: Киргизстан и Португалия ще задълбочат политическия и икономически диалог

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров проведе разговори с президента на Португалия Марсело Ребело де Соуза в рамките на седмичните събития на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Страните обсъдиха вчера задълбочаването на сътрудничеството, както и ключови аспекти на международния дневен ред. Президентът Садир Жапаров изрази интерес към развитието и подобряването на многостранното сътрудничество.

От своя страна, португалският президент Марсело Ребело де Соуза изрази готовност за диалог. Той отбеляза готовността на Португалия да подкрепи инициативи, насочени към укрепване на международната сигурност и изрази интерес към задълбочаване на сътрудничеството в рамките на многостранни международни организации.

Страните изразиха увереност в по-нататъшното укрепване на политическото, икономическото и културното сътрудничество между двете държави.