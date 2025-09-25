ФНА: Филипинският президент изрази разочарование от липсата на напредък в разрешаването на споровете в Южнокитайско море

Президентът на Филипините Фердинанд Р. Маркос-младши изрази днес безпокойство от липсата на по-нататъшен напредък в разрешаването на дългогодишните спорове за Южнокитайско море между Филипините и Китай, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Маркос посочи застоя в развитието по време на прощалната си среща с напускащия поста китайски посланик във Филипините Хуан Силян в двореца „Малаканян“ в Манила.

Той определи продължаващата безизходица като „злополучна“, признавайки значението на диалога и сътрудничеството за облекчаване на напрежението и разрешаване на морските проблеми в оспорваните води.

„Жалко е, че не постигнахме много по-голям напредък по отношение на трудностите, които имаме в Южнокитайско море, Западно Филипинско море (изключителната икономическа зона на Филипините в Южнокитайско море - бел. ред.)“, каза Маркос на Хуан.

„Мисля обаче, че като се има предвид колко трудна беше ситуацията, успяхме да държим нещата под контрол. Благодаря ви за службата.“

Въпреки това Маркос призна отдадеността на Хуан да подобри отношенията между двете страни по време на неговия мандат.

„Ще ни липсваш. Мисля, че си направи много добър втори дом в Манила“, каза той.

Хуан е опитен китайски дипломат с над три десетилетия опит във външните работи.

Той е бил посланик на Китай в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) от 2018 до 2019 г., преди да бъде назначен за посланик във Филипините.

По време на престоя си във Филипините Хуан е участвал в множество дипломатически ангажименти на високо ниво на фона на продължаващото напрежение около спора за Южнокитайско море.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)