ИРНА: Иранският президент каза, че диалогът ще бъде безсмислен, ако санкциите бъдат наложени повторно

Денис Киров
Снимка: ИРНА
Ню Йорк,  
25.09.2025 07:58
 (БТА)

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че ако механизмът за бързо възстановяване на санкциите бъде задействан, преговорите ще загубят значението си, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

На среща с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк президентът Пезешкиан заяви, че западните страни трябва да изпълняват задълженията си, за да е налице каквото и да е смислено разбирателство. Той добави, че сегашната ситуация е възникнала поради неспазването на ангажиментите на Запада по ядрената сделка от 2015 г., известна още като Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД).

Иранският президент напомни, че Иран никога не е целял придобиването на ядрени оръжия и тази позиция произтича от основните убеждения, както и от ясния политически подход на страната.

Той също така определи скептицизма на Запада относно мирната ядрена програма на Иран като недоразумение и отчасти дължащ се на подвеждаща пропаганда от страна на израелския режим.

Премиерът Стьоре на свой ред потвърди ангажимента на западните страни за разрешаване на проблемите, като заяви, че усилията трябва да се съсредоточат върху намирането на решения, което да помогне за предотвратяване на задействането на механизма за бързо възстановяване на санкциите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/СХТ/

