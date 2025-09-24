АРМЕНПРЕС: Арменското посолство в България бе удостоено с наградата „Златна монета култура“

Арменското посолство в България получи наградата „Златна монета култура“ по случай Международната инициатива за културно сътрудничество и 75-годишнината от основаването на град Мездра, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС. Признанието беше направено от Съвета на Европейската научна и културна общност и Клуба на българския културен и научен елит, съвместно с Министерството на външните работи и Министерството на културата на България, както и от община Мездра.

Посланикът на Армения, Н. Пр. г-жа Цовинар Амбарцумян, беше поканена в Мездра като почетен гост, за да получи наградата по време на церемония. Събитието беше проведено в Народно читалище „Просвета-1925“, което отбелязва своята 100-годишнина.

Г-жа Амбарцумян изрази благодарността си към организаторите за признанието, се казва в прессъобщение на посолството.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)