ТАСР: Словашкият президент Петер Пелегрини се срещна в Ню Йорк с генералния секретар на ООН Антониo Гутериш
Президентът на Словакия Петер Пелегрини. Снимка: АП/Richard Drew
Ню Йорк,  
23.09.2025 15:23
Президентът на Словакия Петер Пелегрини се срещна с генералния секретар на ООН Антониo Гутериш в Ню Йорк, съобщи словашката агенция ТАСР. Двамата обсъдиха как организацията може да бъде финансово стабилна и ефективна, както и как да се повиши способността ѝ да изпълнява мисията си в областта на поддържането на мира, развитието и правата на човека.

Пелегрини отново отправи покана към генералния секретар на ООН да присъства на Световния форум за образование и изкуствен интелект, който ще се проведе в Братислава на 24 ноември.

Гутериш и Пелегрини обсъдиха и глобалните предизвикателства. Словашкият президент подчерта, че Словакия подкрепя справедливото сътрудничество, в което всички страни имат право на глас. Двамата се съгласиха, че ООН трябва да бъде силна и уважавана организация и че всяка реформа следва да я направи по-ефективна и полезна за хората и страните по света.

Те разговаряха също така за ситуацията в Украйна, ивицата Газа и участието на Словакия в мисиите на ООН по целия свят.

Пелегрини ще присъства на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като речта му е насрочена за утре. Програмата му включва и няколко двустранни срещи.

