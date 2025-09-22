Земетресение с магнитуд 4,3 е усетено в района на Сан Франциско

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер е усетено в района на Сан Франциско, предаде Ройтерс, позовавайки се на Геологичната служба на САЩ.

Епицентърът е югоизточно от разположения наблизо град Бъркли. Трусът е регистриран малко преди 3:00 часа (местно време – 13:00 българско).

Мнозина местни жители са съобщили за усетено рязко разтърсване и за постъпили предупреждения по телефона. Все още няма данни за пострадали или за значителни щети.