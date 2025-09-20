Подробно търсене

Служител на OMВ е бил разкрит като „руска къртица“, съобщи списание „Профил“

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Петролна рафинерия близо до Виена. Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
Виена,  
20.09.2025 11:46
 (БТА)
В своята онлайн версия австрийското списание „Профил“ съобщава за взривоопасен случай на предполагаем шпионаж в концерна ОМВ (OMV). Дългогодишен служител на компанията е бил разкрит като „руски къртица“ от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване (ДДСР).  

ОМВ е информирала „Профил“, че „трудовото правоотношение с въпросния служител е прекратено незабавно“ и че концернът „сътрудничи пълноценно на властите“.

ДДСР не коментира разследването, казаха от австрийското обществено радио и телевизия ОРФ.

От списанието отбелязаха, че служителят на OMВ е привлякъл вниманието на ДДСР, след като се е срещнал с дипломат от руското посолство, който фигурира в списъците на няколко западни разузнавателни служби като потенциален шпионин на руската Федерална служба за сигурност.

Според „Профил“ при обиск в дома на заподозрения служител на OMВ са били намерени „планини от класифицирани, вътрешни и други чувствителни документи“. Материалите в момента се анализират. 

Тъй като заподозреният е бил командирован временно от OMВ при Националната петролна компания на Абу Даби (НПКАД) - партньор и съсобственик на концерна, списанието пише, че трябва да се изясни дали документите са от OMВ или от НПКАД. Не е ясно също така каква информация е била предадена на кого и кога мъжът е бил вербуван. 

„Профил“ допълва, че заподозряният, който е натурализиран източноевропеец, е на свобода. Австрийските съдебни власти са поискали от Министерството на външните работи да отмени имунитета на служителя на руското посолство. 

Министерството на външните работи е потвърдило пред „Профил“, че по случая е образувано наказателно производство. Руският търговски представител е бил призован и е бил помолен да се съобрази с отменянето на имунитета, съобщиха от ведомството, цитирани от ОРФ.

Дали Москва ще се съобрази с това, не е ясно. Ако тя не го направи, дипломатът ще бъде обявен за „нежелано лице“ („Persona non grata“) съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения и ще трябва да напусне страната, коментира австрийското обществено радио и телевизия. 
 
 

Свързани новини

04.07.2025 15:55

Според Христо Грозев руските тайни служби са шпионирали Карл Хабсбург, съобщи АПА

Австрийската новинарска агенция АПА съобщи за разследване на журналиста Христо Грозев, според което Карл Хабсбург, почетен председател на „Паневропейското движение Австрия“ и бивш член на Европейския парламент, вероятно е бил следен от шпионска мрежа по поръчка на Русия.
09.03.2025 11:13

"Дейли телеграф": Руският агент Ян Марсалек е планирал да създаде 15-хилядна частна армия, за да контролира мигрантски маршрут през Либия към Европа

Руският агент Ян Марсалек е планирал да създаде частна армия от 15 хиляди наемници, за да контролира ключов мигрантски маршрут през Либия към Европа, пише в. "Дейли телеграф".

