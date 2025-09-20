Служител на OMВ е бил разкрит като „руска къртица“, съобщи списание „Профил“

В своята онлайн версия австрийското списание „Профил“ съобщава за взривоопасен случай на предполагаем шпионаж в концерна ОМВ (OMV). Дългогодишен служител на компанията е бил разкрит като „руски къртица“ от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване (ДДСР).

ОМВ е информирала „Профил“, че „трудовото правоотношение с въпросния служител е прекратено незабавно“ и че концернът „сътрудничи пълноценно на властите“.

ДДСР не коментира разследването, казаха от австрийското обществено радио и телевизия ОРФ.

От списанието отбелязаха, че служителят на OMВ е привлякъл вниманието на ДДСР, след като се е срещнал с дипломат от руското посолство, който фигурира в списъците на няколко западни разузнавателни служби като потенциален шпионин на руската Федерална служба за сигурност.

Според „Профил“ при обиск в дома на заподозрения служител на OMВ са били намерени „планини от класифицирани, вътрешни и други чувствителни документи“. Материалите в момента се анализират.

Тъй като заподозреният е бил командирован временно от OMВ при Националната петролна компания на Абу Даби (НПКАД) - партньор и съсобственик на концерна, списанието пише, че трябва да се изясни дали документите са от OMВ или от НПКАД. Не е ясно също така каква информация е била предадена на кого и кога мъжът е бил вербуван.

„Профил“ допълва, че заподозряният, който е натурализиран източноевропеец, е на свобода. Австрийските съдебни власти са поискали от Министерството на външните работи да отмени имунитета на служителя на руското посолство.

Министерството на външните работи е потвърдило пред „Профил“, че по случая е образувано наказателно производство. Руският търговски представител е бил призован и е бил помолен да се съобрази с отменянето на имунитета, съобщиха от ведомството, цитирани от ОРФ.

Дали Москва ще се съобрази с това, не е ясно. Ако тя не го направи, дипломатът ще бъде обявен за „нежелано лице“ („Persona non grata“) съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения и ще трябва да напусне страната, коментира австрийското обществено радио и телевизия.



