Трима души починаха в Австралия след срив в мрежата на мобилен оператор

Николай Станоев
Снимка: АП/Mark Baker, File
Сидни,  
20.09.2025 10:22
 (БТА)

Трима души починаха в Австралия, след като не успели да получат спешна медицинска помощ заради срив в мрежата на мобилния оператор "Оптус" (Optus), предаде Франс прес.

Повредата, станала в четвъртък вечерта, засегна три от шестта австралийски щата и продължи 10 часа.

В резултат са починали бебе на 6 седмици и 68-годишна жена в Южна Австралия. За смъртен случай бе съобщено и в съседния щат Западна Австралия.

"Оптус" и всички доставчици на телекомуникационни услуги са длъжни съгласно австралийското законодателство да гарантират обажданията до службите за спешна помощ", напомни министърката на комуникациите Аника Уелс. Тя обвини мобилния оператор, че е допринесъл за смъртните случаи.

Регулаторните са започнали разследване, като "Оптус" е заплашена от глоба и други правни наказания.

Компанията бе глобена с 12 милиона австралийски долара (6,7 милиона евро) след спиране на интернет и прекъсване на мобилните комуникации за период от 12 часа през 2023 г., припомня АФП.

 

/НС/

