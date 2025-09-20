Британското външно разузнаване стартира своя специализирана платформа в даркнет за набиране на шпиони в Русия

Британското външно разузнаване МИ-6 стартира своя специализирана платформа за изпращане на съобщения - Silent Courier - в даркнет, чрез която се надява да привлече потенциални информатори от различни страни, особено от Русия, съобщи Би Би Си.

Както съобщават от британското външно министерство тази защитена платформа трябва да опрости процеса на набиране на служители за разузнавателните служби, а създаването ѝ е насочено към укрепване на националната сигурност на Обединеното кралство.

Очаква се напускащият директор на МИ-6 сър Ричард Мур, който е в командировка в Истанбул, да обясни стъпката на своята агенция.

В края на септември постът на ръководител на MИ-6 ще бъде зает от жена - Блейз Метревели - за първи път в историята.

"Националната сигурност е първостепенна отговорност на всяко правителство и е в основата на Плана за промяна на министър-председателя", заяви британският външен министър Ивет Купър преди официалното съобщение на MИ-6. "Тъй като светът се променя и заплахите, пред които сме изправени, се умножават, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници."

Всеки, който желае да се свърже по сигурен начин с Обединеното кралство, за да предаде чувствителна информация, свързана с тероризъм или враждебни разузнавателни дейности, ще може да получи достъп до портала Silent Courier от вчера. Инструкциите за използване на платформата ще бъдат публикувани в проверения канал на MИ-6 в ЮТюб.

Великобритания не е първата западна държава, която използва такъв механизъм за ангажиране на агенти. Централното разузнавателно управление на САЩ следва същия подход от 2023 г. насам, посочва Би Би Си.