Сенатът потвърди Майк Уолц за посланик на САЩ в ООН след месеци на забавяне

Пламен Йотински
Бившият съветник по националната сигурност на Белия дом Майк Уолц беше потвърден от Сената за новия посланик на страната в ООН. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
19.09.2025 22:33
 (БТА)

Сенатът потвърди Майк Уолц за следващия посланик на САЩ в ООН след осем месеца забавяне и оттеглянето на предишния кандидат, съобщи Асошиейтед прес.

Двупартийното гласуване за Уолц дойде след като неотдавна процедурна пречка върна номинацията му обратно в Комисията по външни отношения на Сената, където тя трябваше да бъде гласувана отново в сряда. 

Сенатът не гласува по отделен въпрос, който официално щеше да определи Уолц за представител в Общото събрание, поради възражения от страна на демократите, според лице, запознато с обсъжданията в Сената. Не е ясно как и дали Уолц ще може да участва в годишната среща на ООН в Ню Йорк следващата седмица. Белият дом не отговори веднага на искането за разяснение.

Не е ясно защо Уолц не беше издигнат, преди демократите да прибегнат до процедурния ход миналата седмица, като се има предвид, че номинацията му беше одобрена от комисията миналия месец с подкрепата на двете партии.

Говорител на Държавния департамент заяви, че са работили в тясно сътрудничество с Белия дом, "за да бъде издигнат всеки един от нашите кандидати възможно най-бързо", включително Уолц.

/ПЙ/

