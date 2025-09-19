Подробно търсене

Президентската двойка на Франция ще представи научни доказателства за женския пол на Брижит Макрон

Николай Джамбазов
Еманюел и Брижит Макрон на посещение в Лондон. AP Photo/Alberto Pezzali, Pool, File)
Вашингтон,  
19.09.2025 22:24
 (БТА)

Еманюел и Брижит Макрон възнамеряват да представят "научни факти" и снимки като доказателство за женския пол на първата дама на Франция по дело за клевета срещу американска инфлуенсърка, потвърди днес един от адвокатите на президентската двойка, цитиран от Франс Прес.

Френският президент и съпругата му заведоха дело срещу крайнодясната подкастърка Кендис Оуенс за това, че е разпространявала слухове в интернет в продължение на години, според които Брижит Макрон "е родена като мъж".

"Ще бъдат представени и научни експертизи, които ще покажат неверността на твърденията, която инфлуенсърката е направила пред милионите си абонати", заяви Том Клеър, адвокат на президентската двойка, без да уточнява от какво естество са тези доказателства.

"Все още не можем да разкрием цялата ни стратегия, но сме готови да покажем изчерпателно, в общи и специфични подробности, че изявленията по адрес на Брижит Макрон са неверни. Ищците ще представят също снимков материал, който показва г-жа Макрон по време на бремеността ѝ и заедно с децата ѝ", добави адвокатът, като уточни, че президентската двойка е завела делото с неохота. Според него явяването пред съда и представянето на доказателствата "е изключително неловко за двойката, но тя желае да сложи веднъж завинаги край на лъжите по неин адрес".

Фалшивата новина, която се появява редовно във Франция още от първия мандат на Еманюел Макрон през 2017 г. набира поддръжници в САЩ, откакто Кендис Оуенс започна да я разпространява, като ѝ придаде широк отзвук с поредицата от видеа, озаглавени "Да станеш Брижит".

Във Франция фалшивата информация гласеше, че Брижит Макрон, с моминско име Троньо, никога не е съществувала и че всъщност брат ѝ Жан-Мишел е приел този образ, след като си е променил пола. Двете жени Наташа Рей и Амандин Роа, които разпространиха слуха, бяха осъдени миналата година да платят обезщетения на Брижит Макрон и Жан-Мишел Троньо.

/ЛМ/

Свързани новини

23.07.2025 19:56

Френският президент Макрон заведе в САЩ дело срещу американска инфлуенсърка заради твърденията ѝ, че съпругата му Брижит е мъж по рождение

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит заведоха днес в САЩ дело за клевета срещу дяснонастроената политически американска инфлуенсърка Кендис Оуенс заради твърденията ѝ, че първата дама на Франция е мъж по рождение, предаде Ройтерс.
14.07.2025 14:22

Брижит Макрон сезира Касационния съд заради фалшивата новина, че е транссексуална

Съпругата на френския президент Брижит Макрон е подала жалба до Касационния съд на Франция, след като вчера Апелативният съд в Париж оправда две жени, които разпространяваха слухове в интернет, че тя е транссексуална, съобщи адвокатът на първата
31.05.2025 02:13

Тръмп посъветва шеговито Макрон след шума около кадрите, показващи първата дама да посяга към лицето му в Ханой: "Дръжте вратата затворена"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, след шума около кадрите, показващи как Брижит, съпругата на френския президент Еманюел Макрон, посяга към лицето му, докато двамата се готвят да напуснат президентския самолет при пристигането им в Ханой миналата неделя, му даде шеговит съвет, съобщи ДПА.

Към 22:42 на 19.09.2025 Новините от днес

