Индия очаква Саудитска Арабия да се съобразява с "чувствителните въпроси" след сключването на отбранителен пакт с Пакистан

Индия настоя Саудитска Арабия да се съобразява с "взаимните интереси" и "чувствителните въпроси". Позицията на Делхи бе обявена два дни след като Рияд подписа пакт за взаимна отбрана с Пакистан – дългогодишен съперник на Индия, съобщава Ройтерс.

Макар че Саудитска Арабия и Пакистан не обявиха публично подробности за споразумението, анализатори смятат, че то може да даде на Рияд потенциал за де факто "ядрен чадър", тъй като Пакистан е единствената мюсюлманска държава с ядрено оръжие. Според текста на пакта "всяка агресия срещу една от двете страни ще се счита за агресия и срещу двете". Споразумението бе подписано на фона на напрежението в Близкия изток и месеци след последния сблъсък между Индия и Пакистан.

"Индия и Саудитска Арабия имат широкообхватно стратегическо партньорство, което се задълбочи значително през последните няколко години. Очакваме това стратегическо партньорство да отчита взаимните интереси и чувствителните въпроси“, заяви говорителят на индийското външно министерство Рандир Джайсуал.

Саудитска Арабия е един от най-големите износители на петрол за Индия и двете страни се споразумяха тази година да засилят сътрудничеството си в доставките на суров и втечнен природен газ. Двете държави проучват и съвместни проекти в областта на рафинериите и нефтохимията, посочи по-рано индийският премиер Нарендра Моди.

Делхи вече заяви, че ще анализира последиците от подписването на пакта между Пакистан и Саудитска Арабия.

Пакистан, единствената мюсюлманска държава с ядрено оръжие, разполага с армия от над 600 000 войници и е в дългогодишно съперничество с много по-големия си съсед Индия. Двете държави са водили три войни и множество сблъсъци, включително четиридневен конфликт през май, който беше най-тежкият от десетилетия насам.