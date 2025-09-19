Казинформ: Казахстан ратифицира споразумение за защита на инвестициите с Туркменистан

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев подписа закон за ратифициране на Споразумението между правителствата на Република Казахстан и Република Туркменистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, съобщи казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Текстът на закона е публикуван в печатни медии.

По-рано сенатор Амадгелди Нугманов заяви, че законът е насочен към създаване на прозрачни, стабилни и предвидими условия за инвеститорите и разширяване на дългосрочното икономическо сътрудничество.

"Законът е основен правен инструмент, който осигурява всеобхватна подкрепа и защита на инвестиционните процеси във всички икономически сектори, от държавни до частни инвестиции, включително целия спектър от предприемачество и бизнес дейности между двете страни. Именно това прави този документ уникален и особено важен - за първи път в закона на междудържавно ниво са заложени ясни гаранции и задължения за защита на интересите на цялата инвестиционна общност на двете страни“, каза сенаторът.

Споразумението играе важна роля в създаването на механизми за уреждане на инвестиционни спорове, осигурявайки достъп до международна юрисдикция.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)