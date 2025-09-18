Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 7,2 стана край Камчатка; издадено е предупреждение за цунами

Десислава Иванова
Земетресение с магнитуд 7,2 стана край Камчатка; издадено е предупреждение за цунами
Земетресение с магнитуд 7,2 стана край Камчатка; издадено е предупреждение за цунами
Снимка: Минко Чернев/Пресфото - БТА
Москва,  
18.09.2025 23:19
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 7,2 е регистрирано край източното крайбрежие на полуостров Камчатка, съобщи Камчатският филиал на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС.

Епицентърът му е бил на 93 км от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 123 км, уточниха сеизмолозите.

Губернаторът на Камчатска област Владимир Солодов съобщи в приложението "Телеграм", че е издадено предупреждение за цунами за района по източното крайбрежие на полуострова. Той каза, че жителите са предупредени за опасността, а всички служби са в състояние на повишена готовност. Няма информация за щети.

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:41 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация