Земетресение с магнитуд 7,2 стана край Камчатка; издадено е предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,2 е регистрирано край източното крайбрежие на полуостров Камчатка, съобщи Камчатският филиал на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС.

Епицентърът му е бил на 93 км от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 123 км, уточниха сеизмолозите.

Губернаторът на Камчатска област Владимир Солодов съобщи в приложението "Телеграм", че е издадено предупреждение за цунами за района по източното крайбрежие на полуострова. Той каза, че жителите са предупредени за опасността, а всички служби са в състояние на повишена готовност. Няма информация за щети.