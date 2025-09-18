ЛИНА: Ръководителят на Националната пожарна и спасителна служба на Либерия даде указания за превенция на пожари

Ръководителят на Националната пожарна и спасителна служба на Либерия (LNFRS) полк. Варсува Барвул предупреди обществеността, че незаконно електрифициране и неправилно свързване към електропреносната мрежа са основни причини за възникването на пожари в цялата страна, предаде либерийската новинарска агенция АНСА.

Той насърчи гражданите да позволят на професионални и оторизирани електротехници да извършват свързването на домакинствата и офисите към мрежата като начин за борба с пожарите в Либерия.

На 16 септември 2025 г., на редовния брифинг на Министерството на информацията, Барвул каза, че жителите и компаниите трябва да са наясно с некачествените електрически материали за окабеляване, както и с незаконната електрификация, които според него са сред основните фактори, водещи до пожари.

Той добави, че некачествените електрически кабели и незаконното свързване създават проблеми и обществеността трябва да започне да обръща внимание на материалите, предназначени за домакинството им. Той призова обществеността да избягва претоварването на електропреносната мрежа.

