АРМЕНПРЕС: Парижки мозъчен тръст бе домакин на дискусия за Армения

Заместник-министърът на външните работи на Армения Вахан Костанян представи приоритетите на външната политика на страната на кръгла маса, организирана в Париж от мозъчния тръст Френски институт за международни отношения, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

По време на дискусията, озаглавена „Армения в сърцето на променящия се регионален и глобален геополитически контекст“, Костанян говори и за сегашното състояние на отношенията между Армения и съседните ѝ страни, процеса на нормализиране на отношенията с Турция, както и за арменско-азербайджанските отношения, по-конкретно за Вашингтонските споразумения.

Той потвърди решимостта на арменското правителство да постигне устойчив мир в Южен Кавказ и представи възможностите, които биха възникнали от деблокирането на регионалните връзки.

Президентът на Френския институт за международни отношения Тиери дьо Монбриал беше модератор на дискусията, в която участваха и официални лица, репортери, както и дипломати и експерти.

