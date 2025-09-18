Подробно търсене

АРМЕНПРЕС: Парижки мозъчен тръст бе домакин на дискусия за Армения

Александър Евстатиев
АРМЕНПРЕС: Парижки мозъчен тръст бе домакин на дискусия за Армения
АРМЕНПРЕС: Парижки мозъчен тръст бе домакин на дискусия за Армения
Снимка: АРМЕНПРЕС
Ереван,  
18.09.2025 17:19
 (БТА)

Заместник-министърът на външните работи на Армения Вахан Костанян представи приоритетите на външната политика на страната на кръгла маса, организирана в Париж от мозъчния тръст Френски институт за международни отношения, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

По време на дискусията, озаглавена „Армения в сърцето на променящия се регионален и глобален геополитически контекст“, Костанян говори и за сегашното състояние на отношенията между Армения и съседните ѝ страни, процеса на нормализиране на отношенията с Турция, както и за арменско-азербайджанските отношения, по-конкретно за Вашингтонските споразумения.

Той потвърди решимостта на арменското правителство да постигне устойчив мир в Южен Кавказ и представи възможностите, които биха възникнали от деблокирането на регионалните връзки.

Президентът на Френския институт за международни отношения Тиери дьо Монбриал беше модератор на дискусията, в която участваха и официални лица, репортери, както и дипломати и експерти.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)

/НС/

Свързани новини

12.08.2025 11:13

АРМЕНПРЕС: Тръмп похвали „великите лидери“ Пашинян и Алиев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев, определяйки ги като „велики лидери“ след подписването на Вашингтонските споразумения на 8 август, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.
08.08.2025 14:00

АРМЕНПРЕС: Марко Рубио определи предстоящата среща на върха между Армения и Азербайджан като "първата стъпка към мирен договор"

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази надежда, че на предстоящата си среща на върха Армения и Азербайджан ще подпишат споразумение, което да се превърне в първата стъпка към мирен договор, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.
06.08.2025 11:15

АРМЕНПРЕС: Арменският премиер Никол Пашинян ще започне утре двудневното си посещение в САЩ

Арменският премиер Никол Пашинян ще започне утре двудневното си посещение в САЩ, по време на което се очаква да се състои тристранна среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.
05.08.2025 12:01

АРМЕНПРЕС: Държавният секретар на САЩ и френският външен министър обсъдиха мирното споразумение между Армения и Азербайджан

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и френският външен министър Жан-Ноел Баро обсъдиха в телефонен разговор мирното споразумение между Армения и Азербайджан, както и други ключови международни теми, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:33 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация