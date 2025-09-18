ТАСР: Догодина заплатите на словашките депутати ще бъдат замразени, заяви председателят на парламента

Заплатите и надбавките с фиксирана основа за депутатите ще бъдат замразени догодина, което заедно с 10% по-високото данъчно облагане в сравнение с това, с което се сблъскват обикновените хора, ще доведе до ефективно намаляване на техните доходи, заяви председателят на словашкия парламент Рихард Раши по време на днешна пресконференция в присъствието на ръководителите на парламентарните групи на влизащите в управляващата коалиция партии „Посока-социална демокрация“, „Глас-социална демокрация“ и Словашката национална партия – Ян Рихтер, Роберт Пуци и Роман Михелко, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Така заплатите на депутатите биха били намалени с 220 евро месечно, или с около 2600 годишно, според споразумение, постигнато от партиите в управляващата коалиция.

Раши посочи, че заплатите на депутатите са свързани със средната заплата в Словакия, която се очаква да се увеличи догодина. Без намеса това би довело до увеличаване на заплатите на народните избраници и на другите държавни служители.

„Смятам за извънредно важно в сложни времена не само държавата да пести пари, но и самите политици“, заяви Раши. „Тази декларация е белег за солидарност от наша страна – политиците и депутатите, представляващи коалицията и нашите парламентарни групи – показвайки, че усилията за консолидиране на бюджета ще засегнат лично и нас“, допълни той.

Според Раши корекциите на заплатите ще бъдат внесени от коалицията като предложение за изменение по време на второто четене на пакета от мерки за консолидация, което е планирано да започне следващия вторник (23 септември). Председателят на парламента очаква предложението да получи подкрепа от целия политически спектър.

„Очаквам всичките 150 депутати да подкрепят това предложение, включително и тези в настоящата опозиция, които, докато бяха в правителството, не направиха абсолютно нищо“, отбеляза Раши, който допълни, че необходимостта от фискална консолидация се дължи пряко на начина, по който предишните правителства управляват икономиката.

В момента лидерите на коалиционните партии обсъждат и заплатите на другите държавни служители. „Обществото ще бъде информирано в близките дни за допълнителните мерки, с които политиците ще помогнат за консолидирането, намалявайки собствените си заплати“, допълни той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)