МОНЦАМЕ: Бяха положени цветя на паметника на маршал Цеденбал в Улан Батор

В Монголия бяха отбелязани 109 години от рождението на Юмжагийн Цеденбал – герой на Монголската народна република, герой на труда, изтъкнат държавник и общественик, предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ.

По случая при паметника на маршал Цеденбал в Улан Батор се състоя церемония по полагане на венци. На събитието присъстваха политици и общественици, учени, студенти и младежи, както и посланикът на Русия в Монголия.

„Днес почитаме паметта на покойния Цеденбал – човек, който отдаде целия си живот на независимостта и напредъка на страната ни, който помогна да се оформи историята както на нашата партия, така и на Монголия като цяло и чието наследство въплъщава гордостта и благодарността на народа. Като лидер на партията ни, на държавата ни за повече от 40 години Цеденбал не само консолидира независимостта на Монголия, но и положи здрави основи за съвременното образование, здравеопазване, наука, промишленост и земеделие“, отбеляза по време на церемонията генералният секретар на Монголската народна партия Содбатар Янгуг.

В рамките на церемонията по полагане на венци Академията „Цеденбал“ връчи награди на някои изтъкнати общественици.

