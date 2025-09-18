Подробно търсене

МОНЦАМЕ: Бяха положени цветя на паметника на маршал Цеденбал в Улан Батор

Виктор Турмаков
МОНЦАМЕ: Бяха положени цветя на паметника на маршал Цеденбал в Улан Батор
МОНЦАМЕ: Бяха положени цветя на паметника на маршал Цеденбал в Улан Батор
Друг източник, Снимка: МОНЦАМЕ
Улан Батор,  
18.09.2025 23:56
 (БТА)

В Монголия бяха отбелязани 109 години от рождението на Юмжагийн Цеденбал – герой на Монголската народна република, герой на труда, изтъкнат държавник и общественик, предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ.

По случая при паметника на маршал Цеденбал в Улан Батор се състоя церемония по полагане на венци. На събитието присъстваха политици и общественици, учени, студенти и младежи, както и посланикът на Русия в Монголия.

„Днес почитаме паметта на покойния Цеденбал – човек, който отдаде целия си живот на независимостта и напредъка на страната ни, който помогна да се оформи историята както на нашата партия, така и на Монголия като цяло и чието наследство въплъщава гордостта и благодарността на народа. Като лидер на партията ни, на държавата ни за повече от 40 години Цеденбал не само консолидира независимостта на Монголия, но и положи здрави основи за съвременното образование, здравеопазване, наука, промишленост и земеделие“, отбеляза по време на церемонията генералният секретар на Монголската народна партия Содбатар Янгуг.

 В рамките на церемонията по полагане на венци Академията „Цеденбал“ връчи награди на някои изтъкнати общественици.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:14 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация