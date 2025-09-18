Подробно търсене

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Валерия Динкова
Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха
Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха
Разрушенията на мястото на израелския въздушен удар срещу ръководството на "Хамас" в Доха, 10 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Jon Gambrell
Бейрут,  
18.09.2025 07:36
 (БТА)

Високопоставен лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха миналата седмица, когато ръководството на радикалната палестинска групировка стана мишена на израелско нападение, докато се събираше да обсъди американското предложение за спиране на огъня, предаде ДПА.

Гази Хамад разказа пред "Ал Джазира Арабик", че делегацията на политическото бюро на "Хамас" е имало среща със съветници, за да проучи предложението, което по думите му било предадено от катарски представители. Атаката била по-малко от час след началото на разговорите, уточнява той.

"Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в ивицата Газа", каза Хамад.

Той добави, че участниците в разговорите бързо са осъзнали, че са подложени на директно нападение, и са се евакуирали преди мястото на срещата да бъде поразено от 12 ракети за по-малко от една минута.

Хамад описа нападението като интензивно, но заяви, че лидерите, които са били атакувани, са успели да напуснат помещението безопасно.

При израелската атака срещу Доха бяха убити шестима души, сред които служител на катарските сили за сигурност.

Между жертвите е и синът на Халил ал Хая – най-високопоставената фигура на "Хамас" в чужбина и началник на кабинета на движението.

/ИТ/

Свързани новини

18.09.2025 01:30

Ударите по Катар миналата седмица са били нанесени от израелски изтребители над Червено море

Израелски изтребители над Червено море са изстреляли балистичните ракети, насочени към лидерите на "Хамас" в Катар миналата седмица, заяви представител на американското министерство на отбраната, цитиран от Асошиейтед прес.
16.09.2025 13:57

Върховният комисар на ООН по правата на човека осъди израелското нападение в Доха като "посегателство срещу регионалната стабилност"

Израел подкопава регионалния мир и стабилност с атаката си срещу лидерите на "Хамас" миналата седмица, които бяха в Катар, за да преговарят за спиране на огъня, заяви днес по време на извънредни дебати в Съвета на ООН по правата на човека в Женева върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, цитиран от Ройтерс.
16.09.2025 12:28

МЕНА: Президентът на Египет потвърди силната подкрепа на Египет за Палестина на срещата на върха в Доха

Ръководителят на Държавната информационна служба (ДИС) на Египет Дия Рашван заяви, че арабско-ислямската среща на върха отразява дълбока загриженост относно военните операции на Израел в Газа, които той определи като отклонение от всички хуманитарни норми, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.
16.09.2025 09:55

Малко вероятно е Израел да приеме сериозно изявленията от Арабско-ислямската среща на върха в Доха, пише в. "Ню Йорк таймс"

Лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави вчера се събраха в Доха на извънредна среща на върха във връзка с въздушните удари, които Израел нанесе миналата седмица по лидери на "Хамас", живеещи в катарската столица. Във форума участваха ръководителите на страните членки на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), като резултатите от дискусиите днес са сред водещите теми в западния печат.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:22 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация