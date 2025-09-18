Високопоставен лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха миналата седмица, когато ръководството на радикалната палестинска групировка стана мишена на израелско нападение, докато се събираше да обсъди американското предложение за спиране на огъня, предаде ДПА.

Гази Хамад разказа пред "Ал Джазира Арабик", че делегацията на политическото бюро на "Хамас" е имало среща със съветници, за да проучи предложението, което по думите му било предадено от катарски представители. Атаката била по-малко от час след началото на разговорите, уточнява той.

"Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в ивицата Газа", каза Хамад.

Той добави, че участниците в разговорите бързо са осъзнали, че са подложени на директно нападение, и са се евакуирали преди мястото на срещата да бъде поразено от 12 ракети за по-малко от една минута.

Хамад описа нападението като интензивно, но заяви, че лидерите, които са били атакувани, са успели да напуснат помещението безопасно.

При израелската атака срещу Доха бяха убити шестима души, сред които служител на катарските сили за сигурност.

Между жертвите е и синът на Халил ал Хая – най-високопоставената фигура на "Хамас" в чужбина и началник на кабинета на движението.