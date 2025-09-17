Саудитска Арабия и притежаващият ядрени оръжия Пакистан подписаха споразумение за взаимна отбрана

Саудитска Арабия и притежаващият ядрени оръжия Пакистан подписаха официално споразумение за взаимна отбрана в ход, който значително ще заздрави продължаващото от десетилетия партньорство в сферата на сигурността между двете страни, предаде Ройтерс.

„Това споразумение, което отразява споделения ангажимент на двете страни да укрепят сигурността си и да осигурят сигурност и мир в региона и света, цели да разработи аспекти на сътрудничеството в сферата на отбраната между двете страни и да заздрави съвместното възпиране на всяка агресия. В споразумението се казва, че всяка агресия срещу някоя от страните ще бъде смятана за агресия срещу двете“, се посочва в изявление на канцеларията на пакистанския премиер.

Отбранителният пакт между Саудитска Арабия и Пакистан е споразумение, което обхваща всички военни средства, заяви пред Ройтерс високопоставен саудитски официален представител.