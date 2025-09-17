ПТИ: Нашите войници поставиха Пакистан на колене за един миг, заяви премиерът на Индия

Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви днес, че индийските войници са поставили Пакистан на колене „за един миг“ по време на операция „Синдур“ през май тази година, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Премиерът заяви това по време на церемония за първа копка на текстилен комбинат в щата Мадхия Прадеш.

Моди също така обяви начало на кампании, целящи подобряване на здравеопазването за жените, както и на продоволствената сигурност.

Припомняйки принципите за самодостатъчност в индустриалното производство, Моди заяви: "Това е празничен период, в който трябва да си припомним мантрата на самодостатъчността и да я вградим в живота си“.

„Имам скромна молба към моите 1,4 милиарда сънародници: каквото и да купувате, то трябва да е произведено в нашата страна, да е продукт на усилията на индиец. Трябва да носи мириса на земята на моята Индия“, заяви Моди.

Премиерът също така говори за доблестта на индийските войници по време на операция „Синдур“.

„Сигурността на Майка Индия е най-висшия приоритет на нацията. Терористите, дошли от Пакистан, се опитаха да опетнят достойнството на нашите дъщери и сестри. Отговаряйки с операция „Синдур“, ние разрушихме стартовите площадки на терора“, заяви Моди. „Смелите ни войници поставиха Пакистан на колене за един миг“, допълни той.

По време на посещението си в Мадхия Прадеш Моди прие поздравления от събралото се множество по случай своя 75-и рожден ден. Това е второто посещение на премиера в щата, когато той празнува рожден ден. На 17 септември 2022 г. той освободи осем докарани от Намибия гепарда в национален парк „Куно“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)