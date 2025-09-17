Казинформ: Президентът на Казахстан предложи създаването на „предписания“ за използването на ИИ

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев предложи по време на Осмия събор на лидерите на световните и традиционни религии, провел се в Астана, да се създадат „предписания“ за алгоритмите на изкуствения интелект, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Президентът отбеляза, че днес човечеството стремително навлиза в нова технологична епоха.

„Изкуственият интелект, големите данни, биоинженерството и другите високи технологии стремително променят сферата на развитието. Но етичните норми не успяват да се адаптират към динамиката на прогреса. Възникват нови предизвикателства – свободата на избора и поверителността на личния живот, цифровото равенство и сигурността при използването на изкуствения интелект и другите технологии. Убеден съм, че универсалните нравствени ценности и идеали трябва да бъдат включени в обсъждането на цифровото бъдеще на човечеството. Всяка технология трябва да работи в полза на хората“, заяви Токаев.

Според него за целта е необходим постоянен диалог с духовните лидери, учени и инженер-технолози.

„Предлагам създаването на международна комисия по етика за развитие на изкуствения интелект, която да се заеме с разработване на набор универсални принципи за отговорното му използване. Става дума за своеобразни „предписания за алгоритмите“, които да включват уважение към човешкото достойнство и недопускането на дискриминация при вземането на решения, носещи съдбоносен характер“, заяви президентът.

