Руски дронове удариха Кировоградска област, причинявайки спирания на тока и нарушения в жп транспорта, съобщи Украйна

Владимир Сахатчиев
Разрушения в железопътно депо след руска ракетна атака в украинския град Харков, 28 септември 2022 г. (AP Photo/Andrii Marienko, File)
Киев,  
17.09.2025 08:38
 (БТА)
Част от град Кропивницки и още 44 селища в Кировоградска област останаха без електричество в резултат на масирана руска атака с безпилотни летателни средства през изминалата нощ. Това съобщи в "Телеграм" местният областен управител Андрий Райкович, цитиран от Укринформ.

По думите му през нощта Кировоградска област е била подложена на голям удар с дронове, при който са поразени обекти от инфраструктурата на региона.

Към този час частично без електричество остават областният център и 44 населени пункта в община Олександривка.

От Олександривка постъпват сведения и за повредени жилищни домове.

Райкович добави, че противопожарните екипи са гасили цяла нощ пламъци на различни места.

Одеският областен филиал на украинските държавни железници "Укрзализниця" съобщават, че е нарушено движението на влакове по две направления, едното от които е към Кропивницки.

По-рано Укринформ съобщи за закъснения на редица влакове заради масиран руски удар по обекти на "Укрзализниця" и спирания на тока в различни участъци от железопътната мрежа.

/ИЦ/

Към 09:21 на 17.09.2025 Новините от днес

